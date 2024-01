Opp fra Londons undergrunn med et budskap

Ray Noir flyttet fra Oslo til London for å etablere seg som DJ og artist. Nå er debutalbumet like om hjørnet og hans tre første singler har alle gått rett inn på Deutsche Alternative Charts. I musikkvideoene skaper han sitt eget, forskrudde, dunkle univers. Her det tatoveringer. Lateks. Skinn og fuskepels. Blod. Alkohol og sigaretter. Hvitt pulver. Mote. Menn, kvinner. Kropper. Store, små, vulgære, ekle, sexy. Det er begjær og avsky om hverandre. Et sted blottet for skam. Alt er lov.

Akkompagnert av suggererende industrimetallrytmer, en dyster stemme. Melodier og verselinjer som kommer fra et annet sted, en annen verden. Det er mørkt. Tungt. Og samtidig fengende. Rytmisk og dansbart.

Dette er Ray Noirs univers.

Tidligere var han en del av Oslos undergrunns musikkmiljø, før han utvandret først til Paris og deretter til London. For å redde seg selv. For å bli den han ville være, leve det livet han var ment å leve. I utlandet får han modelloppdrag, skaper seg en DJ-karriere og etter hvert også en musikk-karriere.

– Hadde jeg ikke flyttet, hadde jeg ikke vært her i dag.

Jeg fant folk jeg følte at jeg hadde savnet hele livet. — Ray Noir, DJ og artist

Ray Noir på scenen under forrige turné. (Esme Bones)

Fulgte drømmen

Ray sin historie begynner i Bergen. Da heter han Raymond og han bor der fram til han er ni år, før flyttingen begynner. Den lille familien bor sjelden lenger enn et par år på hvert sted. Det gjør det vanskelig å knytte kontakter.

– Jeg fikk aldri venner. Derfor er jeg en veldig tilbaketrukket person, forteller Ray over telefon fra London.

Det går i engelsk og norsk om hverandre. Etter mange år i utlandet, er morsmålet utvannet.

Så fort han fylte 18, flyttet han til Oslo.

– Jeg sluttet på skolen fordi jeg hadde en drøm om å jobbe på Body Map.

Kles- og merch-butikken Body Map hadde fram til de stengte i 2016 landets største retail for bandmerch, metalgear, emo-stæsj og alt mulig innen klær, smykker og mote knyttet til musikkstilene metal, goth, elektronika, emo, punk og rock.

– De sa først nei. Men jeg ga ikke opp, jeg skulle jobbe der. Så jeg fikk til en avtale hvor jeg begynte å jobbe der gjennom Nav, også ansatte de meg til slutt. Det er sånn jeg kom i kontakt med goth- og metal-miljøet, og hele den gjengen jeg kjenner nå fra Norge. Det at jeg ikke ga opp, reddet meg. Jeg fant folk jeg følte at jeg hadde savnet hele livet. Likesinnede folk i forhold til musikk og interesser, ikke nødvendigvis legning.

I sju år jobbet Ray på Body Map om dagen og som roadie for bandene Gothminister og Mortiis om kvelden og i helgene. Men det ble stadig vanskeligere å holde en god relasjon til miljøet.

– På slutten av den perioden kom jeg ut som queer. Jeg syntes det var vanskelig lenge, og kranglet mye med venner fordi jeg ikke turte å si hva jeg var. Da jeg vokste opp side om side med blackmetal-folk, var det vanskelig å komme ut – ikke fordi de var anti, men det var ingen rollemodeller å relatere seg til. Man trenger det. Og fortsatt innen denne typen musikk i dag, er det ingen å relatere seg til for yngre folk.

Det er dette som til slutt inspirerte Ray til å selv innta scenen, tolv år etter at han ankom den engelske hovedstaden. Hans misjon er å erobre musikkverden. Uten å skjule hvem han er. Tvert imot skal han feire det og bruke det til sin fordel.

I høst og vinter slapp han ut de første tre låtene fra miksteipen «Scorpio» som slippes den 12. januar. Alle de tre singlene, «Pit Party», «Latency» og «Lonely King» får listeplasser over topp 20 på Deutsche Alternative Charts og det britiske musikkmagasinet Kerrang! betegner ham som «one to watch» i 2024.

Det er ikke lett å være gay, og satse i den sjangeren han gjør. Der er det ingen forbilder, men det kan han bli — Mariann Rosa, artist og DJ

Buzz i Londons undergrunn

Mariann Thomassen er vokalist i Surferosa. I september 2001 spilte de en konsert på rockeklubben SoWhat i Oslo sentrum. Det var første gang hun møtte Ray.

– Vi møttes da vi holdt konsert og han var fan av bandet, og sto lengst fremme foran scenen. Jeg husker han var en goth-kid, og han skilte seg ut allerede da. Han så ganske unorsk ut. Ifølge Ray, kysset jeg han på hånden. Han var bare 17 år.

Senere møttes de tilfeldig her og der, blant annet når Ray var DJ på diverse utesteder.

– Kraftwerk i Oslo var en jævlig kul barklubb som bare spilte synthgoth og goth, jeg var innom der mange ganger. Men det var ikke før jeg begynte å pendle til London i 2010 for å gjøre soloprosjektet mitt, at vi begynte å henge sammen, etter at han flyttet fra Paris til London i 2011.

På den tida hang de norske musikerne sammen i London, gikk ut sammen, festet sammen. I løpet av denne perioden ble Mariann og Ray veldig godt kjent.

– Vi er såpass gode venner nå, at når Ray er på romjulsbesøk hos familien, kommer han til meg og overnatter. Og jeg bor aldri på hotell i London lenger, jeg bor hos han.

Hjemme har Mariann to små jenter på to og fem år. De synes Ray er skummel.

– Han er jo the prince of darkness! Og en reell trussel om ikke ungene oppfører seg, da må de være sammen med Ray, ler Mariann.

– Han er den eneste jeg kjenner med tatoveringer i ansiktet. De synes kanskje det er kjempetraumatiserende, men det får de venne seg til. Jeg er glad i alle typer folk og de må lære seg å ikke diskriminere eller dømme på utseendet. Men helt ærlig er Ray bare snill og god, selv om han har det tøffe imaget.

Ray Noir og Mariann Rosa. (Sebastian Hinds)

– Hva tenker du om at han inntar scenen selv nå?

– Det er veldig bra. Han har vært på scenen tidligere, blant annet spilte vi sammen på The EGG i London for mange år siden, og på Vivienne Westwood sitt Clima Change Event, så han har opptrådt live med to-tre låter. Men det er ikke før nå han tar det fulle steget og satser.

Hun forteller at Ray hadde en mulighet til å launche musikkarrieren den gangen også. Da lagde de to musikk sammen og hun har remikset låten «Double Trouble».

– Han fikk en kjempebuzz 2012 -13 og var ganske stor i undergrunnen i London. Men det er sånn i denne bransjen at hvis man ikke er på ballen da hypen oppstår, så detter folk fra. Men det er like greit, for de hadde falt fra uansett.

Hun tror tiden er helt riktig for han nå.

– Det skal dere vite om Ray. Han er sinnssykt god med logistikk, strategi og planlegging. Han får alt til å skje. Han får presse, treffer de rette folka, bryr seg om andre – og er en tvers gjennom gjennomført fyr. Det han har satt seg fore, gjør han. Det står det respekt av. Det er ikke lett å være gay, og satse i den sjangeren han gjør. Der er det ingen forbilder, men det kan han bli. Det tror jeg virkelig han kan.

Fra venstre Ray Noir, Mike Patton og Bjørn Brem på artisthotellet under Hove-festivalen 2009. (Privat)

Evig ung

Ray har alltid visst hva han vil. Ved siden av musikken, er det mote og klær han brenner for. Derfor gikk ferden til Paris, men det var ikke riktig plass for han.

– Det var ikke stedet for meg, for det var ikke så mye som skjedde. Det var da jeg flyttet til London at ting begynte å skje.

Han fikk jobb hos blant andre Vivienne Westwood og Marc Jacobs, fikk fart på DJ-karrieren og tok enkelte modelloppdrag.

– Jeg har gjort litt her og der, som Oslo Fashion Week og noen andre oppdrag. Men jeg jobbet aldri som normal modell, mer som karaktermodell kan du si.

På spørsmål om alder, er svaret enkelt.

– Jeg er forever young, and a late bloomer.

– Hvor kommer den stayerevnen fra, at du ikke gir deg når det er noe du vil?

– Jeg vet ikke. Jeg har alltid visst hva jeg vil. Da jeg jobbet for Gothminister, visste jeg at det var det jeg også ville gjøre. Men jeg har ikke så bra selvtillit og der har han (Bjørn Brem, journ.anm.) pusjet meg. Det jeg vil gjøre i livet, har tatt tid. Det har blant annet med penger å gjøre, man må ha råd til å satse. Men nå begynner ting å skje.

Han forteller at Brem, mannen bak Gothminister – et veteran-band på goth-scenen – også remikset «Pity Party», den første singelen han slapp.

– Det at han backet meg opp, er veldig kult.

Gothminister har avholdt en av «Norges høyeste» rockkonserter på Romsdalshorn, som ligger over 1 600 moh, under RaumaRock i 2008. (Gry Catinka Wold)

Gothminister er et gotisk- industrimetall-band startet av Bjørn Alexander Brem i 1999. Bandet har gitt ut sju album og er kanskje best kjent i Tyskland.

De har hatt utallige låter inne på de tyske alternative listene Deutsche Alternative Charts, hvor singelen «This is your Darkness» (2022) gikk opp på førsteplass på singellisten, og albumet «Pandemonium» (2022) nådde førsteplass på albumlisten. Tidligere har albumet Happiness In Darkness (2008) gått inn på førsteplass i USA på Vampirefreaks og de har også deltatt i Melodi Grand Prix i 2013.

At Bjørn Brem nå rekker ut en hånd til vennen Ray, har røtter langt tilbake i tid.

– Vi har vært venner i over 18 år nå, helt siden han jobbet på Body Map. Jeg husker han var fan av Gothminister, og på et tidspunkt ble jeg sjåfør for Body Map da de skulle selge merch på Hove-festivalen. Så ordner Ray det sånn at vi får rommene våre på artisthotellet, forteller Brem.

– Det var en kveld som var veldig spesiell, de var den natta Michael Jackson døde. Etter at de er ferdige med å selge merch, er det flere og flere DJ-er som spiller Michael Jackson-sanger og vi fikk alle frysninger. Så tikket det inn at han var død. Vi drev og lette etter Faith No More, men tilbake på hotellet kommer Mike Bordin bort til meg og sier «hei, har du hørt at MJ er død», og så kom Mike Patton og så sto vi plutselig og snakket med dem om MJ sammen.

– Det kan virke som Ray har en slags x-faktor?

– Altså, Ray møter alltid de rette folka. Han henger med Pet Shop Boys og Frankie Goes to Hollywood. Han har en utstråling og en nese for kjendiser. Det må være et spesielt gen, om det er en x-faktor eller det obskure «it», noe udefinerbart.

Det lange vennskapet har nå også gått over til et musikalsk samarbeid. Da han remikset «Pity Party» boostet det lyttertallene til Ray Noir på Spotify. Og da de holdt konsert i London sist, tok de Ray med på scenen som gjestevokalist.

Brem var, til tross for et nært vennskap, en av de siste som fikk vite at Ray var queer.

– Jeg tror han var usikker på hvordan jeg ville reagere. Men jeg tenkte bare «yes, så bra», at han hadde funnet ut av det. Han hadde jo en del jentekjærester, for han hadde veldig dametekke. Og han har sikkert like bra guttetekke. Han ser bra ut og er en cool cat. Jeg vet han sleit mye i Norge, og derfor flyttet han til Frankrike. Men jeg tror det var et mye hardere miljø i Paris, og at det var en del drama. Det virker som han har det bedre i London.

Ray Noir på scenen med Gothminister under deres forrige London-konsert. (Manu Volpina)

En stemme for queer

– Hva er drivkraften din nå, i forhold til musikken?

– Da jeg vokste opp og var queer, så var det tøft å vokse opp uten rollemodell, uten et sted å høre hjemme. Det er derfor jeg flyttet, og det er derfor jeg ikke gir opp. Livet er vanskelig. Og jeg vil ikke at andre unge queer folk skal vokse opp og ha det like vanskelig som meg. Derfor, fuck you Norge. Jeg ville ikke være den eneste.

Fortsatt er det få åpne homofile i musikkbransjen. Det vil Ray endre.

– Det er noen her og der, men de snakker ikke min sak. De gir ikke en stemme til de som er yngre og queer. Nå som jeg er eldre, vil jeg slåss for den saken så andre, yngre, kan ha noen. Det er viktig. Jeg føler at alle fortjener å være seg selv uansett hvilket community de er. Selv om det er metal, bør det være noen rollemodeller for alle, som kan speak up.

Han ble aldri direkte mobbet for legningen sin.

– Men jeg holdt det jo skjult av en grunn. Jeg ble ikke mobbet, men det var vanskelig. Det var enten å flytte og gjøre noe med det, eller så hadde jeg ikke levd. Det var tungt.

Ray er usikker på når han visste at han hadde en annen legning enn mange andre.

– Jeg har fortrengt det. Men det var sikkert i tenårene. Det var ikke før i 20-årene at jeg turte å komme ut.

– Hva slags forhold har du til Oslo nå?

– Jeg spilte mye på Elsker før covid. Ellers var jeg over en tur til jul i fjor og besøkte broren min. Det er ikke vanskelig for meg å besøke Oslo, men jeg har vært lenge borte nå og gamle venners liv har gått videre, de har fått barn og sånt. Jeg ser dem når jeg er der, men har ikke noe behov for å flytte tilbake.

I 2019 sa han offisielt farvel med den gamle identiteten sin, og fikk registrert Ray Noir i folkeregistret.

– Jeg var ikke noe glad i det gamle navnet mitt. Dette er identiteten min, jeg fikk det byttet på passet i London. Ray er jo en forkortelse for Raymond. Og Noir klinger bra, fordi det er fransk for svart.

- Jeg har utagert, gått ut for mye, vært rastløs og rotløs. Jeg har ikke hatt det beste forholdet til familien på grunn av at jeg har følt skyld, sier Ray, som lar fortiden gjenspeiles i musikken sin. (Simon Martner)

Man må fortsatt gå gay club – det er segregert på en måte — Ray Noir, DJ og artist

Ray Noir har alltid hatt en særegen stil og er tett knyttet til motebransjen. – På mange måter er det enklere der, for der blir man feiret for å være den man er, sier Ray. (Ori Levi)

Skriver om livet

På overflaten kan låtene til Ray se ut til mest å være laget for å danse til, men tekstene avslører at dette er ikke så lettbeint som det kan synes. Her finner vi et mørke, en personlig kamp, refleksjoner rundt livet og oppveksten, og tanker rundt hvordan mennesker fungerer.

Musikalsk er Ray inspirert av blant andre Prodigy, Boy Harser, og Nine Inch Nails.

– Jeg er oppvokst med Marilyn Manson, NIN og Rammstein. Jeg er generelt inspirert av industrimetall og klubbmusikk, men jeg hører på Lady Gaga og Madonna også. Når man kan synge med på pop-biten, er det inspirert av dem.

Han synes det er bedre å jobbe med musikk i London sammenlignet med Oslo, også med tanke på legning.

– Ja, i hvert fall nå. Det er fortsatt vanskelig med tanke på rollemodeller innen rock og metall. Det er litt stigmatisert, ting blir bedre, men det er fortsatt ikke bra her heller. Selv om det er litt mer åpent, kan jeg ikke dra på en rockeklubb i Camden og flørte med noen. Man må fortsatt gå gay club – det er segregert på en måte. Forhåpentligvis kan jeg gjøre en liten forskjell med musikken. Det er derfor jeg vil drive med musikk, sier Ray.

– Tekstene er fra hele oppveksten min, om fornektelse av hvem jeg er, og ting jeg har gjort som kommer på grunn av vanskeligheter med å være ærlig med seg selv. Jeg har utagert, gått ut for mye, vært rastløs og rotløs. Jeg har ikke hatt det beste forholdet til familien på grunn av at jeg har følt skyld. Men man skal være stolt av hvem man er, uansett legning, uansett hvem man har sex med. Det er ingens business uansett. Man skal ikke føle noen skyld om man er født i feil kropp. Jeg er en forkjemper for trans rights, jeg vet hvor jævlig de har det. I musikken går jeg mye tilbake til røttene.

Etter 12 år har London blitt hans hjem.

– Jeg føler det er lettere å drive med det jeg gjør herfra. Jeg har større nettverk og mulighet for å komme ut internasjonalt. Jeg har vært på listene med hver singel, i Norge hadde jeg ikke hatt de mulighetene, for jeg hadde ikke møtte de samme folka. Det har vært en blessing å være i London.

Miksteipen «Scorpio» slippes den 12. januar, med releaseparty på Blondies i London. Som sitt sedvanlige jeg, er Ray en miks av selvsikker og ydmyk når vi spør hva planene er i 2024.

– Nå vil jeg ut i verden, det er en stor plan. USA er neste steg, vi snakker om å launche der neste år. Fokuset er det amerikanske markedet, for vi ser av statistikken så langt at mesteparten er fra USA, UK, Tyskland og Finland, kommer det raskt.

Og så, litt tilfeldig på slutten:

– Jeg har forresten spilt i Finland på Flow Festival, sammen med Erykah Badu. Og jeg har spilt i Japan. Men min første ordentlige turne var i høst og vinter sammen med Vampires everywhere og RXPTRS. Jeg vil turnere masse, møte masse folk. Spre ordet, og kunnskapen. Vise at «we’re here, we’re queer». Det er gøy for meg, men jeg har en mission og det ligger noe bak. Det er ikke overfladisk. Jeg håper folk ser det og føler noe. Man vil føle noe når man hører musikk, og jeg vil gi folk den følelsen.

