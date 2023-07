Demonstrasjon mot Rammsteins første konsert etter overgrepsanklagene

Under slagordet «Kein Rammstein in Berlin» (Ingen Rammstein i Berlin) krevde de rundt 300 oppmøtte et forbud mot konserten. Politiet opplyser at stemningen var amper, og at de måtte holde flere demonstranter og konsertgjengere fra hverandre.

Metalbandet skal etter planen spille tre konserter på Olympiastadion i hjembyen Berlin. De siste konsertene spilles søndag og tirsdag.

Flere kvinner har de siste ukene anklaget Rammstein-vokalist Till Lindemann for seksuelle overgrep, og 60-åringen er for tiden under etterforskning av tysk politi.

Kvinnene har stått fram og sagt at de er blitt dopet ned og rekruttert til å delta i seksuelle aktiviteter med Lindemann på fester etter bandets konserter.

Saken har fått stor oppmerksomhet, og Lindemann avviser anklagene.

