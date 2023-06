McCartney (80) forteller om prosjektet til BBC. KI ble brukt til å «hente ut» Lennons stemme fra et gammelt kassettopptak.

Teknologien gjorde det mulig å skille stemmen fra annen lyd på opptaket. Deretter kunne låten fullføres og mikses på vanlig måte.

– Vi har akkurat gjort den ferdig, og den vil bli gitt ut i år, sier McCartney.

Han forteller ikke hvilken sang det er snakk om. Men BBC skriver at det trolig dreier seg som «Now And Then», en uferdig låt som Lennon skrev på slutten av 1970-tallet.

Dette var lenge etter at The Beatles ble oppløst. «Now And Then» befinner seg på en kassett som Lennon spilte inn kort tid før han ble drept i 1980.

To andre låter fra samme kassett ble fullført og utgitt av McCartney, George Harrison og Ringo Starr på midten av 1990-tallet.

