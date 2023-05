Heldals Eurovision-favoritt: – Estetikken gjør at jeg bryter ut i frydefull gåsehud

zHvem: Ingeborg Heldal

Hva: Redaktør i KK og Eurovision-entusiast

Hvorfor: Har sammen med andre kjendiser i NRK-programmet Adresse Liverpool dømt bidragene i årets Eurovision. Lørdag er det finale.

Vi tar dette først: Hva er ditt favorittbidrag til årets Eurovision?

– Det er så utrolig vanskelig å svare på. Jeg liker så mange i år, men jeg tror jeg må velge meg La Zarra og Frankrike! Den er så deilig glamorøs og forførende vakker, akkurat slik et fransk bidrag skal være. Og estetikken gjør jo at jeg bryter ut i frydefull gåsehud!

Og hvem trooor du vinner?

– Det kan fort bli Sverige hvis alt klaffer for Loreen.

Franske La Zarra er Eurovision-dronning Ingeborg Heldals favoritt i årets utgave. (Martin Meissner/AP)

Du er jo en slags Eurovision-nestor i miljøet, med god glitterpondus. Hva synes du er den mest minneverdige opptredenen du har sett?

– Åh, det er nesten slemt å be meg velge bare én! Men jeg kommer ikke utenom «La det swinge». Den kvelden i 1985 startet mitt livslange forhold til rosa paljetter og det var også den maikvelden jeg innså at det er lov å drømme stort, for noen drømmer går faktisk i oppfyllelse.

Jeg har hørt Alessandra Mele sin Queen of Kings konstant på Tik-Tok siden det som føles som tidenes morgen nå. Er kruttet tomt, eller har Norge en god sjanse til å vinne i år?

– Så lenge hun kom seg til finalen er det alltid håp!

I fjor vant Ukraina, og noen mente de fikk en del sympatistemmer. Hva tenker du? Og er det i så fall egentlig vært helt greit?

– Jeg tror mange viste kjærlighet til Ukraina i fjor ved å stemme dem fram til seier, og det synes jeg er helt greit. De hadde også en knallsterk låt!

Hvordan skal du feire den store dagen?

– Jordbær, champagne og en fyr jeg er keen på (og har vært gift med i 15 år denne måneden)

Hva gjør deg lykkelig?

– Sønnen min på snart 14, resten av familien min, når jeg kjenner på skikkelig mestring på jobben, bading i saltvann og iskald cola zero på boks.

Hvilken TV-serie er best akkurat nå?

– Succession! Den er den beste siden Sopranos!

Dette sa Heldal om sitt forhold til Eurovision før fjorårets finale:

Hva gjør du når du skeier ut?

– En digg champagne som jeg deler med noen jeg er glad i. Eventuelt en king size melkesjokolade alene hjemme i sofaen.

Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg er født glad. Jeg har et så lett humør fra naturens side, og det er jeg så glad for!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å reise i tid. Da skulle jeg dratt tilbake til sent 1800-tall i Paris og besøkt skuespillerinne Sarah Bernhard.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Amal Clooney. Har akkurat sett henne holde et foredrag og tror hun er min sjelevenn.

