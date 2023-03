«Ok, jeg lover» følger opp historiske «Smilet i ditt eget speil»

Teksten til «Årets mest spilte» låt på radio og i strømmetjenester i Norge, «ok, jeg lover», er skrevet av Ramón Andresen og Andreas Bache-Wiig. Det gjør ham til den andre artisten i historien som vinner Musikkforleggerprisen med en norsk tekst. I fjor var det Chris Holsten som med «Smilet i ditt eget speil» ble den første artisten som vant med en norskspråklig sang.

Musikkforleggerprisene ble delt ut for niende gang i Oslo onsdag kveld.

Synne Vo fikk pris for «Årets gjennombrudd». (Robin Bøe)

Prisen for «Årets gjennombrudd» innen Populærmusikk gikk i år til artist og låtskriver Synne Vorkinn, alias Synne Vo. Hun fikk pris også i fjor, fordi hun er en av hele fem låtskrivere bak «Smilet i ditt eget speil», sammen med Lars Rosness, Alexander Fallo og Benjamin Giørtz i tillegg til Chris Holsten selv.

«Årets opphaver» innen populærmusikk ble Anders Nilsen, innen klassisk/samtidsmusikk gikk prisen til Lasse Thoresen.

«Årets verk» i pop gikk til Ariadne Loinsworth, alias ARY, for det juryen kaller «en hjerteskjærende, gripende og personlig låt», «My Awe Sustains» fra albumet «For evig». Innen klassisk/samtidsmusikk fikk Cecilie Ore samme pris for sin «H2O-trilogi».

«Årets synkronisering» gikk til Roy Westad for musikken til reklamefilmen «Lego Star Wars: This is how we play».

Kajsa Balto fikk 20.000 i stipend av Frode Fjellheim (Ørjan Marakatt Bertelsen/NTB kultur)

«Årets ærespris» gikk i år til Frode Fjellheim, for sin innsats for samisk musikk både i og utenfor Norge. Æresprisen innebærer også å dele ut et stipend på 20.000 kroner, som Fjellheim valgte å gi til Kajsa Balto, som bruker joik i musikken sin.

