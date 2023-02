De La Soul-rapper er død

Du husker kanskje, hvis du virkelig vrir hodet ditt, låten «Ring ring ring (Ha ha hey»? Det var den originale telefonsvarerlåta, hvor De La Soul rapper nøyaktig det folk hadde på telefonsvarerne sine, på den tida.

«Hey, how are you doing? Sorry, you can’t get through. Why don’t you leave your name and your number, and I’ll get back to you?»

Sånn var De La Soul. Tullete, rare, blide og tilgjengelige. I et brudd med den tidas harde tøffing-rap.

Men i natt melder NBC at en av de tre stifterne, David Jude Jolicoeur, er død.

Ikke på Spotify

David Jude Jolicoeur, her fra Meadows Music And Arts Festival i 2017. (ROY ROCHLIN/AFP)

NBC oppgir ingen dødsårsak, men forteller at Jolicoeur har hatt kronisk hjertesvikt. Da gruppa opptrådte på Grammy-utdelingen i forrige uke var han ikke på scenen med de andre to.

Trioen ga ut tre album som ble store rap-klassikere. Debuten «3 feet high and rising» fra 1989, «De La Soul is dead», fra 1993 og «Stakes is high» fra 1996. Bandet var kjent for veldig mye bruk av samples i musikken sin, og opphavsrettslige problemer skal være grunnen til at ingen av de klassiske albumene til bandet er tilgjengelig på strømmetjenester.

Men hvis du vil mimre litt på en mandag, til ære for en av hiphopens mest klassiske rappere og produsenter, så kan du kose deg på Youtube i stedet.

[ Hennie (19) ble bedt om å ta taxi til legevakten. To timer senere var hun død ]

Her er tre kjappe De La Soul-anbefalinger

I sistnevnte låt rapper de om tallet tre, som det magiske tallet. Nå er altså De La Soul blitt bare to. Men det var magisk så lenge det varte.

[ Rihanna gjør seg klar klar for scenen: – Første gang på sju år ]

---

David Jude Jolicoeur

Musiker, mest kjent som vokalist i rap-trioen De La Soul.

Født 21. september 1968, død 12. februar 2023. Ble 54 år gammel.

Kjent som «Trugoy The Dove» eller «Dave». (Trugoy skal visst være et navn han valgte fordi det er baklengs for yoghurt. Og han likte yoghurt.)

Rappet også på monsterhitten «Feel Good Inc», av tegneseriebandet Gorillaz.

---