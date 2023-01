Gripende gjenhør med Esbjörn Svensson

---

Esbjörn Svensson

«HOME.S.»

ACT

---

I presentasjonen av albumet «HOME.S.» forteller Eva Svensson at da hun først hørte opptaket av ektemannen alene ved pianoet, i kjelleren i deres eget hjem, føltes det som «å få en beskjed smuglet over grensa». Det var som å høre stemmen hans i rommet, det kunne ikke være noen andre som satt der ved pianoet, det var hans stemme. Opptaket hun fant ble spilt inn bare uker før den svenske pianisten Esbjörn Svensson døde i en tragisk dykkeulykke i Stockholms skjærgård sommeren 2008. Det tok nesten ti år før hun fant opptaket og det er bare å takke for at hun nå deler det med resten av verden.

Esbjörn Svensson fikk en enorm suksess med sin egen stilskapende trio Esbjörn Svensson Trio, eller E.S.T. Sammen med bassist Dan Berglund og trommeslager Magnus Öström, væpnet med fengende låter og et briljant spill, fikk han innflytelse og popularitet langt utenfor den harde jazzkjernen. Trioen etterlater seg en rik katalog, som er blitt utvidet etter at Svensson gikk bort. På «HOME.S.» møter vi pianisten uten makkerne i E.S.T., det er bare Svensson, alene med pianoet, uten andre til stede i rommet.

Esbjörn Svensson: HOME.S. (ACT)

Om det var ment for utgivelse som soloalbum, eller om det var skisser på vei til et nytt E.S.T.-album, aner vi ikke noe om, vi vet heller ikke hvor mye av dette som er komponert og hvor mye som er improvisert. Det vi vet er at det låter vakkert. «HOME.S.» er et gripende møte med den svenske mesteren.

Innspillingen viser en ny side av en pianist som aldri ga ut noe soloalbum mens han levde. Det er med andre ord et unikt materiale som ble berget ut av harddisken på pianistens datamaskin. Det er samtidig ikke tvil om hvem det er som sitter ved pianoet. Det er noe intimt og meditativt over stemningen på albumet, det går en melodisk åre av godt Svensson-merke gjennom de ni låtene, som smyger seg over i hverandre, i en større helhet, fra «Alpha» og videre gjennom det greske alfabetet sporene har fått navn etter, med høydepunkter som «Gamma», hele veien med en helt særegen blanding av ulike uttrykk.