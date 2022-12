2022: Gjenvinning av gamle sanger ga nye vinnere

Egentlig er det ikke noe mindreverdig med å tolke sanger andre har skrevet, eller å spille inn sine egne sanger om igjen - hvis det går an å tilføre dem noe nytt. Likevel blir det til at vi presenterer disse som tre i en egen avdeling. Slik blir det også bedre plass til de andre.

Ane Brun: «Nærmere»

Ane Brun en av de norske artistene som virkelig har klart å gjøre det stort i utlandet, noe som har gjort det både naturlig og nødvendig å synge på engelsk. Når hun kalte sitt første album med norske tekster for «Nærmere» satte hun ord på det viktigste med å synge på norsk i Norge: Artistene kommer virkelig nærmere når de henvender seg til sitt publikum på deres eget språk. Utlendingene får bare ha det så godt så lenge. Utgangspunktet for albumet var teaterstykket «Virvelvind» på Teatret Vårt i Molde i 2021. Dette var basert på sangene til Ane Brun, som hun oversatte fra engelsk til norsk, til moldedialekt for å være helt presis. For det meste tett opp til det opprinnelige innholdet i originalversjonene.

Ane Brun: Nærmere (Big Balloon)

Tittelsangen «Nærmere» var en ganske trofast oversettelse av den trøstende, oppbyggende «Closer», om å reise seg etter motgang. Tekstene som handler om personlige savn ble naturlig nok ekstra følsomme. «Ta tak i me» var «Take Hold Of Me», som hun laget etter at faren døde, også det sporet som med sine trance-takter gikk lengst utenom den dempede stemningen på mesteparten av albumet. «Vi møttes i en soloppgang» er «Song For Thrill And Tom», en rørende fortelling om et kjærestepar hun kjente, der den ene døde altfor tidlig. På norsk ble den framført i første person, og ble så inntrengende at det nesten ikke var til å bære.

Trond Granlund: «Sanger jeg lærte av Jokke»

Trond Granlund Trond Granlund gjorde det svært godt med albumet "Sanger jeg lærte av Jokke". (Gitte Johannessen/NTB)

Trond Granlund fikk gjort to plateinnspillinger sammen med Joachim «Jokke» Nielsen før sistnevnte døde i 2000. I 2022 kom Granlund med et helt album med sangene til Nielsen, framført i Granlunds høyst personlige stil. Sammen med produsenten Roar Vangen tok han sangene helt ned, og framførte dem stillferdig og saaaakte. Med et herlig akustisk lydbilde, med trekkspill og fele og selvfølgelig nydelige gitarklanger.

Trond Granlund: Sanger jeg lærte av Jokke (Marek Raczynski/NTB kultur)

Granlund har en stemme som er full av livserfaring. Det er ikke mange som synger med større overbevisning. Dette passet flott til disse sangene, som hovedsakelig var hentet fra Joachim Nielsens senere år, da sangene var mindre morsomme, slett ikke humørløse, men preget av de harde realitetene som meldte seg i stadig sterkere grad. Det er smått utrolig at ikke «Ingen har skylda», «Billig lykke» og «Aldri stol på en fyllik» ble omfavnet som umiddelbare klassikere den gangen. Dette er derfor blitt et album som både minner oss om at sangene til Joachim Nielsen er noen av de fineste som er laget, og at Trond Granlund er en av de fineste sangerne vi har.

Daniel Kvammen: «Absolutt klinging»

Norway Cup 2022: Verdikampen med kjendiser Daniel Kvammen, var ikke han visesanger en gang? Her under Norway Cup, i Verdikampen for å fremme gode verdier for barn og unge. (Beate Oma Dahle/NTB)

Daniel Kvamm­en - er det ikke han fra «Kompani Lauritzen» og «Maskorama»? Nei, da vi først hørte om Kvammen, ni år er det blitt siden nå, så trodde vi at det var visesanger han skulle bli. Vi advarte mot at han som halling kunne bli omtalt og avfeid som «en ny Bjella», selv om han utvilsomt hadde sin egen personlige stil. Dette ble det ikke noe av. Kvammen tok sangene sine i nye retninger, inn i popmusikken, ut på dansegulvene. Vel og bra alt dette, men det var en åpenbaring å høre ham ta sangene sine ned i et akustisk format igjen, slik at innholdet, tekstene og melodiene kom enda bedre til sin rett.

Daniel Kvammen: Absolutt klining (Playground)

Albumet begynte med «Me dansar ikkje for moro skyld», altså uten dansebeat, men sikkert fin å bevege seg tett og sakte til likevel – for moro skyld. «Klineversjoner» kalte han disse innspillingene selv, derav albumtittelen «Absolutt klining». Flere av sporene ble framført med Kringkastingsorkesteret for litt ekstra kos. «Den tyngste turen» var uten originalens duettpartner Aslag Haugen. Til gjengjeld kom en versjon av Hellbillies’ «Den finast eg veit» litt senere. Til slutt sto bare «Du fortenar ein som meg» igjen, og vi får være glade for å ha gjort oss fortjent til alt dette.

