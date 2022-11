Nordmann nominert til flere Grammy-priser

Det ble kjent da årets nominasjoner for Grammy-utdelingen ble kunngjort tirsdag kveld norsk tid. Selve utdelingen går av stabelen 5. februar neste år.

Linberg er nominert i kategorien «Best Immersive Audio Album» for hans arbeid på albumene «Picturing the Invisible: Focus 1» og «Tuvayhun – Beautitudes for a Wounded World».

For sistnevnte er han også nominert i kategorien «Best Engineered Album Classical».

Lydteknikeren og musikkprodusenten fra Skien er imidlertid ikke ukjent for Grammy-utdelingen. I 2020 vant han sin aller første gulltrofé i kategorien «Best Immersive Audio Album» etter å ha blitt nominert hele 28 ganger.

