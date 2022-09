Snart kommer Karpe-boka

Journalist og forfatter Yohan Shanmugaratnam har skrevet boka, som lanseres 24. oktober.

2022 har vært litt av et år for Karpe. I januar kom de med prosjektet «Omar Sheriff», en timelang filmloop med seks nye låter (som også ble utgitt for seg). «Omar Sheriff» fikk terningkast 6 av blant andre Dagsavisens anmelder. Seinere spilte de ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

– Boka er et tidsdokument fra det kaoset 2022 har vært, sier Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i en pressemelding fra forlaget.

I seks måneder fulgte Shanmugaratnam duoen, bestående av Chirag Rashmikant Patel og Abdelmaguid, tett.

– Det har føltes veldig lett å stole på Yohan. Han ble en naturlig del av gjengen umiddelbart, og plutselig hadde han hengt på i et halvt år, sier Abdelmaguid.

Shanmugaratnam skrev tidligere i år en kommentar i Klassekampen om Karpes siste plate, og teksten hans ble startskuddet for boka som har fått navnet Hjertet i to.

– Jeg har hatt samtaler med Chirag og Magdi om temaer jeg selv er opptatt av: identitet, flerkultur, utenforskap og inkludering. Jeg har også blitt kjent med menneskene rundt dem, folk som ellers pleier å holde seg i kulissene, men som er uunnværlige i Karpe-maskineriet, sier Shanmugaratnam.

Han har tidligere skrevet den kritikerroste boka Vi puster fortsatt.

– Det har vært veldig intenst og spennende. Jeg har følt meg som en blindpassasjer som har havnet om bord i et rart romskip. Boken er min logg fra ekspedisjonen, sier Shanmugaratnam til VG.

– Karpe gjør verden litt større, litt varmere og litt klokere. Med forfatter Shanmugaratnam blir dette noe langt mer enn en vanlig bandbok. «Hjertet i to» handler også om det nye Norge. Hvem er vi egentlig nå, og hva skal vi være fremover? Derfor er dette en viktig bok, sier Alexander Henriksen, administrerende direktør i Bonnier Norsk Forlag.

