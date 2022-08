Den aller første Blondie-boksen er klar

Mesteparten av Blondies lyd- og filmarkiv, som danner grunnlaget for «Blondie: Against The Odds 1974-1982» ble i nærmere to tiår lagret i Steins trekkfulle låve rett utenfor Woodstock i staten New York.

Dette er ifølge plateselskapet den første autoriserte og dyptpløyende arkivutgivelsen viet Blondie, noe som er sjelden for et band som snart har holdt koken i 50 år og har solgt 40 millioner plater.

«Against The Odds 1974-1982» utkommer fredag med i alt 124 spor, to bind med liner notes, kommentarer til sangene fra bandmedlemmene, en illustrert diskografi og dusinvis av tidligere upubliserte fotografier.

Sangene er remastret fra de originale, analoge opptakene til de seks albumene «Blondie» (1976), «Plastic Letters» (1977), «Parallel Lines» (1978), «Eat To The Beat» (1979), «Autoamerican» (1980) og «The Hunter» (1982), og over fire dusin demoer – blant dem bandets aller første studioopptak – og alternative versjoner.

– Det er virkelig en fryd å se hvor langt vi har kommet når jeg lytter til disse tidlige forsøkene på å fange ideene våre på relativt primitivt utstyr. Når jeg hører på disse gamle sporene, er jeg som en tidsreisende. Så ille som det låter noen ganger, var det også like bra. Ingen anger. Mer musikk, sier Debbie Harry.

Gitarist Chris Stein legger til at han håper boksprosjektet vil gi et glimt inn i «prosessen», og litt av reisen som sangene gjorde fra idé til ferdig resultat.

Blondie tok en pause i 1982, før de vendte tilbake i 1997 og fortsatt er i gang.

