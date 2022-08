Karpe overrasker, tar fansen på senga med ny musikk i natt

---

4

MUSIKK

Karpe

«Mike It Spektrum»

Apen & Kjeften AS

---

Lørdag 6. august spiller Karpe den første av ti nær utsolgte Oslo Spektrum-konserter. De rundt 100.000 som har kjøpt billett, og alle andre Karpe-fans, overraskes nå med nye låter fra hip hop-gruppa som er i ferd med å sette norsk rekord med det de har kalt SAS Spektrum x 10. Skjønt overraskende og overraskende. Mens låten «The Most Beautiful Show In The World» er en splitter ny og uventet utgivelse, har den andre vært ute før i noen knappe timer før den ble trukket tilbake igjen. Det var Aftenposten som først skrev om hvordan Karpe uten forvarsel slapp det som da het «BigPapaGoat_v4_4130422.wav» fredag 29. juli. Et samarbeid med rapperen Jonas Benyoub som ble trukket tilbake fra Spotify-profilen til Karpe bare timer etterpå. Det skal ha vært Karpes fotograf som insisterte på at den måtte ut, men under de pågående forberedelsene til Oslo Spektrum-konsertene skal han og Karpe-duoen Magdi og Chirag ha fått en idé som gjorde at de trakk den tilbake for å bruke den i en større sammenheng. Nå slippes den igjen på en firespors EP med tittelen «Mike It Spektrum». I realiteten er det bare to låter, begge supplert med instrumentalversjoner på EP-en.

Samletittelen på utgivelsen, «Mike It Spektrum», oppsummerer hva dette dreier seg om. Den ene låten, «Big Papa Goat», ville i gamle dager vært B-sida på en singel. Den er en til Karpe å være kort, konsis og litt uhøytidelig låt om å gå fra gutt til voksen, farskap, forelskelse og hjørnet til Mike. Mike er selvsagt Michael Ray «Mike» Vera Cruz Angeles, Karpes faste fotograf, høyt og lavt rundt Magdi og Chirag og gjerne med et gult kamera som lyser opp på konsertene. Låten ble angivelig skrevet da han skulle bli far, men ble liggende. Som Michael Angeles selv skriver i det knappe pressenotat som følger utgivelsen: «Gutta lagde en låt, de mente den var litt på tull, men den er jo helt good times. Ekte sommer vibe!»

Karpe: «Mike It Spektrum» (Karpe)

«Big Papa Goat» er «good times», med nydelig vokal hjulpet fram av Jonas Benyoub som også gjester «Omar Sheriff». Teksten om voksesmerter har et par fine referanser som liver opp i hjørnet til Mike, som denne: «Hvem sa til deg det er en young mans game/Når du sjoef meg, jeg vet du føler dumb ass pain/flammeemojiflame helt siden Pen Jakke/Synd for deg at ryggrad vokser så sakte», rappes det med etterpåklokskap og henvisning til Skranglebeins gamle Fredrikstad-gruppe Pen Jakke. Og hjørnet til Mike har også en dobbeltbunn. Det er et symbol på å ta vare på hverandre, men også navet på den i høy grad fysiske bodegaen «Mike’s Corner», en kombinert restaurant og livsstilsbutikk som Angeles åpnet i Bjørvika i Oslo tidligere i sommer. Ikke rart låtens «objekt» ville at den skulle utgis.

«Big Papa Goat» er tett knyttet til Karpes faste fotograf, Michael Ray «Mike» Vera Cruz Angeles. (Agri Soltanpanah)

Karpe er i ferd med å skrive norsk musikkhistorie med sine ti konserter i Oslo Spektrum, som kommer i kjølvannet av EP-en «Omar Sheriff», en samling låter som ble akkompagnert av den ambisiøse videoloopen som illustrerte innholdet, innspilt som en helhetlig og futuristisk science fiction-drømmeserie i Karpes nye hus i Skien. Det er låtene herfra, blant dem «Ibn Adam», «Ibuprofen» og «Kenya», som har vært premissene for festivaljobbene denne sommeren, og trolig også for de kommende Oslo Spektrum-konsertene. «Big Papa Goat» er av en annen støpning, og passer ikke automatisk inn i «Omar Sheriff»-konseptet.

Den andre låten på «Mike It Spektrum» derimot, «The Most Beautiful Show In The World», er mer i tråd med prosjektet som Karpe nå tegner opp, og introduseres da også med den faste «Mother Limited»-stemmen fra filmloopen. Tematisk er det en freestyle-lek med navnedropping, språklig (les fransk) sjonglering, rim og store bilder på hvor Karpe er i dag, hvor de også harselerer med seg selv og alderen de har kommet i. Men «The Most Beautiful Show In The World» handler også om nettopp det, eller i hvert fall visjonen om hva Oslo Spektrum-showene skal bli. Det er en «all inclusive»-sak om ambisjoner og vennskap, om hva Magdi og Chirag kom fra og hva de er blitt, alt mens de hyller nykommere som Isah og Musti og fleiper om sitt nye Skien-hovedkvarter: «Jeg var muldyr han var Tussi/Er det rart jeg har kjøpt et hus å gå konkurs i/Bygd en rutsjebane gjennom to etasjer til et tjern i en jacuzzi».

Karpe er på vei tilbake til Oslo Spektrum for ti konserter. Her fra Heisann Montebello-konsertene i 2017. (Mode Steinkjer)

De tillater seg å kommentere viljen til definisjonsmakt gjennom linjer som «alle skal opp og fram/som en dresskledd Danby Choi», altså den mye omtalte Subjekt-redaktøren, og syr så et nydelige og spinkle, men også mektige og melankolske refrenger rundt setningene «For ingen av oss kommer til himmelen, jeg veit», «uansett er du min nummer en, for life» og – som en profetisk konklusjon forut for premieren på SAS Spektrum x 10, eller som et bilde på karpe i seg selv – «The Most Beautiful Show In The World». Heller ikke denne er blant Karpes største låter, men refrengene vokser og legger seg som et omslag av tristesse rundt en tekst som oser av erkjennelsen av å være på toppen av verden, sett hver «bastard i norsk rap fresh ut av barselværelset» og være way past nachspielet. Låtene er løsere og mer spontan enn «Omar Sheriff»-materialet, hvor man hører kommentarene i studio, og samtidig er det en låt som gir en sjelden innsikt i følelsen av å være alene på toppen. Det ligger svært mye i refrenget «uansett er du min nummer en, for life».