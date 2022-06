Inviterer kvinnelige rappere til ny scene

– Da jeg slo gjennom var det stor etterspørsel etter kvinnelige hip hop-artister, så jeg fylte et tomrom. Men det var slitsomt å hele tiden få spørsmål om hvordan det er å være jente i det norske hip hop-miljøet.

Det sier Linda Vidala til Dagsavisen. Det var i 2017 låten hennes «Bængshot» med Kingskurkone havnet på alles lepper, men for henne virket det som at spørsmål om kjønn var viktigere enn spørsmål om musikken.

– Hvordan er det å være jente i en mannsdominert bransje, hvordan føles det og hvordan har du blitt tatt imot? Jeg skjønner at folk spør, men jeg ville heller fått spørsmål om musikken min. Nå er det heldigvis flere av oss, men vi må få plass og rom til å skinne.

Linda Vidala og Royane

Nettopp det ønsket Melahuset i Oslo å gjøre noe med. «All Hail The Queen» er et månedlig konsept som ønsker å fremme kvinnelige hiphop og RnB-artister i Norge. Den siste fredagen hver måned skal Melahusets scene gi plass til to eller tre kvinnelige hip hop og RnB-artister. De neste artistene som står for tur og skal på scenen 24. juni, er Linda Vidala, Royane og Abelone. Det er gratis inngang og plass til cirka 400 publikummere.

– Vi ønsker å gjøre det tilgjengelig for alle, sier prosjekt- og arrangementsansvarlig ved Melahuset, Gabriel Correa, til Dagsavisen.

Håper flere følger etter

Det var Correa som tok initiativ til dette. Han har alltid latt seg fascinere av at det i hip hop-miljøet, som vokste fram i en tid for frigjøring og rettferdighet, har et mindre miljø innad som har blitt forsømt og oversett.

– MC Cey var den første kvinnelige rapperen i Norge, ellers har det ikke vært mange opp gjennom årene. For meg har det vært et savn, så da jeg begynte å jobbe her for tre år siden drømte jeg om å starte opp et initiativ som dette.

Correa har inntrykk av at mange tror vi ikke har kvinnelige rappere i Norge, men vil avkrefte at det ikke stemmer. Da Melahuset la ut poster på sosiale medier med en oppfordring til kvinner om å sende dem musikken sin, fikk de respons fra flere hundre. Det overrasket Correa, som forventet respons fra 50, maks 100 kvinner.

– Vi vil være de første som inviterer dem til å stå på en konsertscene, og håper at flere følger etter, slik at kvinnelige hip hop-artister kan få den oppmerksomheten de fortjener, sier han.

En vei å gå

Linda Vidala synes initiativet til Melahuset er veldig positivt, men mener det også viser hvor lang vei vi har å gå.

– Alt i alt er dette kjempebra, men at man må samle alle jenter til ett konsept, sier litt, sier hun.

Hun har vært i bransjen i femten år, men slo for alvor gjennom i 2017. Og det var først da hun opplevde at hun ble godkjent, til tross for at hun hadde hilst på de fleste fra før av.

– Jeg jobba knallhardt før jeg fikk suksess. Fortsatt kan jeg få spørsmål om hvem som har laget beaten til en låt, som om det er vanskelig å stole på at det er jeg som har gjort det.

Derfor utdannet hun seg som musikkdesigner, slik at hun hadde fagkunnskap på papiret. Da hun begynte på utdanningen var de tre jenter i klassen, men Vidala ble den eneste som fullførte.

– Mange blir overrasket over hvor effektiv jeg er og at jeg vet hvordan man gjør ting. Det er uvant for gutta at damene tar plassen, særlig i studio, sier hun.

Usikker på intensjonen

Som nyetablert artist opplevde hun det som konkurransekrevende å måtte være den beste kvinnelige hip hop-eren.

– Vi jenter er ofte opplært til å ikke ta så mye plass. Akkurat det er i ferd med å bli bedre, heldigvis, men jeg tror mange jenter som holder på med musikk ikke tør å ta for mye plass og kanskje er for harde mot seg selv. Jeg var redd for å være meg selv i musikken min, fordi jeg var redd for hva familie og andre skulle si om det.

Hun var også usikker på intensjonen til de hun jobbet med. I et studio fullt av menn var det krevende å vite hvordan hun skulle forholde seg til dem.

– Jeg tenkte noen ganger: Hva er intensjonen din? Synes du jeg er flink, eller tror du at du har sjans på meg? Da ble jeg redd for å gjøre greia mi.

Artist Royane har konsert på Melafestivalen denne lørdagen. Hun deltok i årets MGP og er nå aktuell med «Skal vi danse». (nrk)

Stavanger-rapperen Abelone skal også opptre på Melascenen fredag 24. juni. (andrea berner)

Vil danne et fellesskap

At menn er litt flinkere til å ta plass, tror Correa at gjør det vanskeligere for kvinner å nå fram på samme nivå som menn. Derfor oppfordrer han nå de som sliter med å finne en scene eller et sted å presentere musikken sin, til å sende inn til ham.

– Vi ønsker å gi folk en sjanse, og både etablerte og ikke etablerte artister er velkommen. «All Hail The Queen» skal være et trygt sted hvor man kan høre hipp hop man ikke hører overalt ellers, men som egentlig er en stor del av sjangeren. Vi håper at flere og flere sender inn til oss, og gleder oss veldig til å komme ordentlig i gang, sier han.

Å ønske velkommen til både etablerte og ikke etablerte artister anser han som viktig.

– Det skaper en kreativ sirkel hvor de kan lære av hverandre og danne et fellesskap.

Han understreker også at dette ikke kun er for Oslo-baserte artister, men at de ønsker at artister fra hele landet skal sende inn musikken sin til dem.

Spille på sex

Det hjelper å ha en låt som skiller seg ut dersom man vil bli lagt merke til, mener Vidala. Den første låten hun fikk mye oppmerksomhet for var låten «Emma» (2016), som tegnet et bilde av Vidalas blikk på samfunnet og det hun observerte rundt seg av rusproblematikk. Hun var spent på om det ville utgjøre en forskjell at låten var drøy i teksten.

– Og det gjorde det. Men var det fordi jeg reflekterte over samfunnet og traff en nerve, eller kun fordi teksten var drøy?

– Hva tror du er grunnet til at kvinnelige rappere i Norge har blitt viet mindre plass?

– Det har vært en mannsdominert bransje lenge, og derfor henger vi litt igjen. Det er kanskje vanskeligere for kvinner å komme opp og fram når det er så mange menn at man kan forsvinne i mengden.

– Heldigvis har vi blitt flinkere til å ikke seksualisere kvinner, men jeg ser fortsatt at hvis jeg legger ut noe som viser litt ekstra hud, får jeg mange flere likes enn ellers. Kvinnelige rappere i USA, som Nicki Minaj og Megan Thee Stallion, spiller mye på sex. Og det selger. Det kan være en utfordring å unngå å spille på det, eller gå inn i en annen rolle enn seg selv for å slå gjennom, svarer hun.

Tilbake etter to år

Da Linda Vidala ble mor til en liten jente i 2020, tok hun en pause fra konserter og studio-livet. Hennes siste konsert hadde hun på kvinnedagen i 2020, også da sammen med Royane. 24. juni, på Melascenen, blir første gang hun opptrer på to år.

– Jeg ville gi datteren min mest mulig tid og ikke stresse rundt, bare være mor. Også måtte jeg finne meg selv litt igjen. Jeg har følt mye på om det er kjørt for meg nå, om jeg kan starte opp igjen etter å ha blitt mamma og bikket 30 år. Men det kan jeg heldigvis.

I det siste har hun begynt å skrive litt igjen, og merker at det løsner umiddelbart. Til høsten kommer hun med ny musikk, og tror det vil føles som å gjenfødes som artist etter å ha funnet tilbake til seg selv. Vidala er klar for å spille konserter igjen og gleder seg til å sjekke stemningen blant publikummet på Melahuset.

– Jeg synes det er kult at de har funnet tre litt forskjellige artister, det viser at det finnes en bredde innenfor sjangeren, sier hun.

