Tønes om Spellemann-utdelingen: – Frykteleg feil

Spellemannprisen for viser og visepop ble mandag kveld delt ut på NRK P1 til Tønes for albumet «Thilda Bøes legat». Artisten selv lurer på hva han skal si til de andre nominerte, som var Marthe Valle, Eva Weel Skram og Daniela Reyes, skriver han på Facebook-siden sin:

– Dokke måtte høyra på radio at eg fekk prisen på «Trafikk og Musikk»! Det blei fryktelig feil, alle sko våre i ein stor sal, litt nervøse og spente, fint pynta på ein stor fest for musikken. Beklage og respekt! lyder det fra Tønes, ifølge NTB.

Tønes, egentlig Frank Tønnesen fra Sokndal i Rogaland, som kom i fjor høst og ble anmeldt til høyeste mulige karakter her i Dagsavisen. Da var det 25 år siden han debuterte med albumet «Rett te håves», og siden har han utmerket seg med sanger med hverdagslige temaer framført på hans egen dialekt. Med albumet «Sån av Salve» (2012) fikk han det helt store gjennombruddet, og to Spellemannpriser.

Tre år senere fikk han igjen Spellemannpris, da for albumet «Vindbrest». Prisen utdelt i forbindelse med årets Spellemann som arrangeres fredag 22. april, er hans fjerde totalt.

En prinsippsak

Det var mandag kveld at Marthe Valle, som var nominert i samme priskategori, i en post på Facebook-gruppen Bransja Prat rettet kritikk mot at flertallet av Spellemannprisene deles ut utenom selve den direktesendte prisseremonien på TV. I Facebook-innlegget, gjengitt av NRK, skriver hun at hun mandag morgen fikk en epost om at hun måtte følge med på radio klokka 16 siden da skulle prisen deles ut.

I innlegget, hvor hun understreker at hun unner Tønes prisen, sammenligner Valle opplevelsen av å være nominert denne gang med forrige gang hun ble nominert til Spellemann for nesten 20 år siden.

– Det var ærefullt og høytidelig, og om ikke alle kategoriene var like spennende for alle, så var det en føkkings prinsippsak at de i hvert fall var like viktige på akkurat denne kvelden, skriver hun.

Pressekontakt Simen Idsøe Eidsvåg i Spellemann sier til NRK at han forstår at måten man har løst prisutdelingen på etter pandemien kan gjøre noe med opplevelsen av å bli nominert.

– Det at man ikke deler ut alle prisene på samme sted til samme tid, er å gå litt vekk fra hvordan Spellemann har blitt løst årene før pandemien. Men at oppmerksomheten til alle de 28 prisene som skal deles ut er jeg ikke enig i at blir mindre, uttaler han.

Tønes uforberedt

Eidsvåg trekker fram prisvinneren Tønes som eksempel og peker på at han har fått god tid på radio, sak i Dagsrevyen i tillegg til at utdelingen av prisen hans vises på fredag under selve prisutdelingen. Til sammen deles det ut 28 priser. Bare åtte av priskategoriene deles ut med publikum i salen på Sentralen i Oslo, mens de øvrige deles ut i forkant denne uken i ulike settinger, noe NRK begynte med under koronapandemien. Øvrige utdelinger sendes i et forhåndsinnspilt samleprogram etter selve Spellemann-sendingen.

Tønes beskriver hvordan han trodde han skulle være med i et program om de visenominerte, da han ble bedt om å møte opp i resepsjonen til NRK Rogaland. Der var det ikke noen til stede i resepsjonen da han ankom. Etter hvert «dukka opp ein fyr, så virka lide intreserde, han sette seg i alle fall langt onna og hold på med sitt», skriver Tønes – som fylte en kopp med vann og satte seg til å vente.

– Alt detta ende me at eg fekk Spellemann, heilt uforberedt, avrunder Tønes innlegget.

Girl In Red med rekord

Spellemann 2021 sendes fra Sentralen i Oslo på NRK1 fredag 22. april. Spellemannpriser i de kategoriene som ikke er en del av direktesendingen vil bli delt ut i ulike NRK-kanaler i forkant av fredagens TV-sendingen. Prisene som deles ut på direktesendingen er: Country, RNB / Soul, Gjennombrudd og Gramostipend, Pop, Årets utgivelse, Årets låt, Hederspris og Årets Spellemann.