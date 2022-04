Bryan Adams klar for dobbelt norgesbesøk: – Jeg trodde faktisk det var over

Siden 70-tallet har Bryan Adams spilt og turnert verden over med låter som «Summer of 69» og «Everything I Do (I Do It For You)». Nå er 62-åringen aktuell igjen – med flere album og stor turné.

Å vende snuten nordover, er noe han ser fram til.

– Faren min hadde venner nord i Sverige, og vi pleide å besøke dem da jeg var en liten. En av mine beste barndomsvenner er svensk, så det føles på sett og vis som om Sverige har vært med meg hele livet, sier han.

Turneen han er i gang med skulle egentlig dra i gang i mars 2020, og etter flere nye forsøk skjer det endelig: Han stopper i Stavanger for en konsert i DNB Arena 19. april før Oslo Spektrum venter 20. april.

Han gjør også tre konserter hos søta bror: 21. april inntar han Stockholm, 22. april venter Malmö – mens han avslutter Skandinavia-delen med en konsert i Göteborg 24. april.

[ 40 år med Bryan Adams ]

Trodde det var over

Før han kommer, har han rukket å spille på store arenaer rundt om i Europa. Både Spania, Portugal og Sveits har fått besøk, og Adams beskriver det som helt fantastisk å få stå på scenen og møte publikum igjen.

– Mennesker har lengtet etter å komme ut og gjøre noe annet, det er så lenge siden og det merkes virkelig, det er en helt utrolig stemning på konsertene, forteller han.

Samtalen vender tilbake til de siste to årenes nedstenginger og begrensninger.

– Det har vært tøft for alle på så mange ulike måter. Dersom jeg skal være ærlig, så trodde jeg det ville bli veldig lenge til livemusikken ville bli tilgjengelig for folk igjen. Jeg trodde faktisk at det var over, medgir han.

[ Bryan Adams-konsertene er blitt avlyst ]

Spiller alle instrumenter selv

Mens det sto på som verst, hadde han sine metoder som løftet ham ut av monotonien.

– Jeg måtte tenke på hva jeg gjør best, og det er å skape musikk. Derfor bestemte jeg meg for å bruke all min tid på ideer som jeg skriver ned på små papirlapper som gjerne ligger i ulike jakkelommer. Nå kunne jeg endelig hente dem fram, sette dem sammen og få låter ut av dem.

Bare i år har han sluppet tre album: «Pretty Woman – The Musical», med låter fra musikalen med samme navn som han var med å skrive, samlealbumet «Classic», med nyinnspilte versjoner av gamle klassikere – samt albumet «So Happy it Hurts», som utkom 11. mars. Det siste var komplisert å få i havn på grunn av alle restriksjonene.

– Jeg kunne ikke samle bandet ettersom ingen fikk gå ut eller ta imot besøk, så jeg kjøpte et trommesett og gikk igjennom idé for idé med gitar, sang og trommer. Jeg er jo ikke trommis, så noen ganger ble det bra, andre ganger ikke, men det var veldig moro og unikt å få spille alle instrumentene selv. Det der vil det nok bli mer av, sier han.

[ Det stilleste, stussligste året i musikkhistorien ]

Vil at musikken skal berøre

Helt siden slutten av 1990-tallet har Bryan Adams markert som en stadig mer anerkjent fotograf, en interesse som ble vekket hos ham allerede på 60-tallet.

I fjor fotograferte han artister som Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson og Rita Ora for den italienske dekkprodusenten Pirellis kultkalender. Han står også bak fotografiet som pryder omslaget til Rammstein-singelen «Zeit».

Og Adams er ydmyk når han tenker på alt han får oppleve – og på publikum som ønsker å følge ham på reisen.

– Du slipper musikk, men du vet ikke hvordan det kommer til å lande eller hvordan det vil påvirke mennesker der ute, sier han, og legger til at han tror han har knekket en av kodene når det gjelder å nå ut med musikk.

– Jeg tror det handler om å skrive sin egen sannhet. Skriver du din sannhet, og det berører deg, så kommer det forhåpentligvis til å berøre andre også.

---

Fakta: Bryan Adams

* Bryan Guy Adams ble født 5. november 1959, i Kingston, Canada.

* Han begynte sin musikalske reise i bandet Sweeney Todd på 1970-tallet, og han slo igjennom som soloartist noen år senere.

* Det første albumet hans het kort og godt «Bryan Adams» og det utkom i februar 1980.

* Opp igjennom årene har han fått status som en populær liveartist, med turneer og konserter over hele verden. Samtidig har han solgt millioner av album.

* Interessen for fotografering har han med seg fra barnsbein av, men på slutten av 1990-tallet fikk han et lite gjennombrudd som fotograf – og siden har han fotografert for magasiner som Vogue og Harper’s Bazaar. Han har også hatt flere utstillinger.

* Mest kjent er han imidlertid fortsatt som låtskriver og artist, og låter som «(Everything I Do) I Do It For You», «Please Forgive Me», «Have You Ever Really Loved a Woman?», «Heaven» og «Summer of '69» er blitt klassikere.

* Nå ventes han til Norge for to konserter, først i Stavanger 19. april – så i Oslo 20. april.

---