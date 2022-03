Rammstein er tilbake

Ryktene om et nytt album fra et av verdens største rockeband har svirret lenge, og torsdag 10. mars ble det bekreftet. Det tyske hardrockbandet Rammstein slipper et splitter nytt album 29. april, i god tid før storkonserten på Bjerke Travbane i Oslo til sommeren.

Tittelen på albumet, som er innspilt i La Fabrique Studios i Frankrike, der også deres forrige album «Rammstein» ble laget, har fått tittelen «Zeit» (som betyr «Tid») og er sekstettens åttende i rekken. Videoen til tittelkuttet, som også er første singel, ble sluppet torsdag ettermiddag og kommer fysisk i salg 16. mars. Videoen er regissert av tyske Robert Gwisdek, selv musiker.

[ Skambankt teller opp til «Ti» (+) ]

«Zeit», krig og død

Selve «Zeit» må kalles en kraftballade i beste Rammstein-stil, som en fortsettelse av «Deutchland» fra forrige album. Videoen er som låta en drømmende og dyster allegori over tiden, over fødsel og død, og med et krigstema sentralt. Mest oppmerksomhet får allerede fødselsscenene, visuelt slående som noe skaperne av «A Handmaid’s Tale» bare kunne drømme om, direkte og etter kommentarer på sosiale medier i manges øyne sjokkerende i sin grafiske framstilling av, ja nettopp fødsel.

De offisielle bildene av selve bandet, til albumet og lanseringen av «Zeit», er tatt av Bryan Adams, nettopp musikeren som også er en anerkjent fotograf, særlig fra musikkmiljøet. Motivene viser bandet ved og på trappene til det kjente landemerket Trudelturm i Berlin Adlershof.

Coveret på Rammstein kommende album «Zeit». Bandet er fotografert av Bryan Adams. (Rammstein)

Helt overraskende er ikke nyheten om en nyplate fra bandet. Rammstein selv har en rekke ganger postet detaljer på sosiale medier, også etter at det ble klart at den planlagte turneen måtte utsettes på grunn av pandemien. Blant oppdateringene til trommis Christoph «Doom» Schneider på Instagram var en melding om at han hadde æren av å spille en splitter ny sang for den franske astronauten Thomas Pesquet mens sistnevnte befant seg ute i verdensrommet. Rammstein gjør med andre ord det meste stort.

[ Rammstein på Ullevål Stadion: Til himmels med Rammstein ]

Rammstein støtter Ukraina

Samtidig med at de slipper nyheten om «Seit», har de markert sin solidaritet for Ukraina og protestert mot Russlands invasjon. Rammstein har store tilhengerskarer i begge landene, og et betydelig engasjement også profesjonelt. Vokalist Till Lindemann har på egen hånd turnert landene flere ganger med sitt soloprosjekt, mens selve bandet har vært omstridt i de russiske myndighetenes øyne etter at de to gitaristene Richard Kruspe og Paul Landers kysset under en konsert i Moskva til støtte for de russiske LHBTQ-miljøene under turneen i 2019.

Se musikkvideoen her:

Så sent som i fjor spilte imidlertid Lindemann inn en russisk militærsang, Lubimiy Gorod, som han også framførte under en militær festival i Moskva. Nå er alle konserter i Russland avlyst, og Till Lindemann har ifølge Deutsche Welle de siste dagene engasjert seg i det frivillige arbeidet for å ta imot ukrainske flyktninger som kommer til Tyskland og Berlin med tog.

Vokalist Till Lindemann på Ullevål Stadion i Oslo. Rammstein slipper sitt nye album «Zeit» i april. (Mode Steinkjer)

Rammstein til Oslo

Ifølge en pressemelding fra Universal Music skal det slippes ytterligere to versjoner av tittelkuttet: En versjon med et meditativt, atmosfærisk neoklassisk arrangement av islandske Ólafur Arnolds, samt en remiks av elektroprodusent Robot Koch.

Pandemien var grunnen til at de opprinnelige norgesdatoene i Granåsen i Trondheim ble omgjort til en stor konsert på Bjerke Travbane i Oslo i stedet. Den foreløpig utsolgte konserten 24. juli er en del av en lang Europa-turné som sparkes i gang i Leipzig i mai.

Sist bandet spilte i Oslo veltet de Ullevål Stadion og røykla store deler av byen. I Dagsavisens anmeldelse fra konserten sommeren 2019 het det: «Live er Rammstein større enn de største, et manisk gigantomani-beist som framstår som en perfekt kombinasjon av kunstscenen de en gang steg ut av og et velsmurt kommersielt produkt tuftet på tung industriell metal, melodiøst allsangpotensial og dansbar tungrock».

