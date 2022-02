Kanye West dropper Spotify

Den som vil anskaffe seg «Donda 2» må oppsøke Kanyes egen strømmeløsning Steam Player. Det er kun der albumet vil bli gjort tilgjengelig. Det annonserte artisten selv på Instagram natt til fredag, og i kjent stil er forklaringen til Kanye West, eller Ye som han nå kaller seg, noe kryptisk .

Årsaken til valget om å droppe Spotify, Apple eller YouTube er mer åpenbar, skal vi tro Instagram-posten: «I dag får artistene kun 12 prosent av omsetningen i musikkindustrien. Det er på tide å frigjøre musikken fra dette undertrykkende systemet. Det er på tide å ta kontroll og bygge vårt eget».

Det har vært mye bråk rundt Kanye West den siste tiden, også privat etter en Instagram-rant som førte til at han tidligere i uka slettet alle oppdateringene på kontoen med unntak av tre som alle omhandler den nye plata og Steam Player, som for øvrig er en fysisk spiller som man så kan laste ned musikken til. Spilleren er blitt sendt ut til bestillere sammen med hans forrige album «Donda», som det også ble mye bråk rundt da Kanye mente seg sviktet av plateselskapet da det ble utgitt i fjor høst. Nå kommer «Donda 2» samtidig med at dokumentarserien om er lansert på Netflix.

På den lille lista over hvor «Donda 2» ikke vil slippes nevner han imidlertid ikke Tidal. Noen eksakt slippdato sier han ingenting om her, annet enn info om hvor albumet kan bestilles, men tidligere har han postet datoen 22.02.22.