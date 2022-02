Lanserer nytt musikkprogram: – Vi håper at folk synes det er fett

– Jeg savner litt mer innhold som er på artistens premisser. Det er fint å fortelle historier og spille coverlåter, men jeg liker jo best å spille min egen musikk, og vil gjerne snakke om hvordan jeg spiller låter og hvordan det er å være artist i dagens musikkbransje.

Det sier Silje Halstensen (31), som går bak artistnavnet Bendik, til Dagsavisen. Hun er programleder for et helt nytt musikkprogram med navnet Plysh, som er utviklet av strømmetjenesten vier.live. De begynner med en pilotepisode, som slippes allerede 23. februar klokken 20.00 på vier.live sin nettside.

Vier.live ble etablert under den første nedstengingen i 2020 med to hovedformål: Å jobbe for å lage en ryddig og bærekraftig økonomi rundt strømming, og å gjøre det på en kunstnerisk interessant måte. Produsent Haakon Mathisen var selv vitne til flere kjedelige strømmekonserter under pandemien, og gikk derfor inn for å lage påskefestivalen «Et helt annet sted» i 2020, i samarbeid med andre musikkvideo-regissører og artister. Denne gangen er tanken å gjøre noe med musikk-TV-formatet, i håp om å fylle det de mener er et hull i norsk musikkjournalistikk.

I et visuelt universers skal Silje Halstensen invitere unge og mer erfarne artister til samtaler om musikken, om å skape den og om å leve i den. Alle artistene som gjester programmet skal opptre live.

Pressebilde av artisten Bendik, programleder for det nye musikkprogrammet Plysh. (Jonathan Vivaas Kise)

Lover godt

Mathisen tok umiddelbart kontakt med Halstensen, som han har jobbet med flere ganger tidligere, med et ønske om at hun skulle være programleder. Han ønsket å lage et musikkprogram med substans.

– Tanken er at fire musikere og utøvende kunstnere skal møtes til en samtale om kunsten og det å skape kunst. Vi skal tørre å være langsomme og gå inn i gode samtaler, sier Mathisen, som er spent på hvordan det vil se ut når programmet lanseres neste uke.

Samtalen skal holdes i overlyssalen i det gamle museet for samtidskunst, og liveframføringene skal holdes i salen ved siden av. Artistene inviteres til å snakke inderlig og detaljert om sin lidenskap, og dele personlige erfaringer. Samtalen skal bære preg av dybde og retning og artistene som gjester programmet skal spille én låt hver - live. Programmet regisseres av Kristin Stubberud.

Halstensen gleder seg til å skape et rom for samtaler om musikk og det å være artist og låtskriver. For henne er det en drøm å få jobbe med dette prosjektet.

– Jeg har enorm tillit til vier.live og at de jobber visuelt veldig bra og vakkert. Det synes jeg er superspennende. Alt jeg har sett av det de har gjort, har vært så profesjonelt og flott, som er inspirerende å være vitne til, sier hun.

Hun er spent og gleder seg til å debutere som programleder.

– Jeg er jo både veldig glad i å opptre på TV, og veldig glad i å snakke. Så det lover jo godt.

Skandinavisk marked

Med dette pilotprosjektet er målet å skaffe abonnenter på tjenesten.

– Vi håper at folk, når vi lanserer dette, faktisk synes at det er fett. Vi gleder oss til å få tilbakemeldinger fra publikum, sier produsent Mathisen.

Han har en ambisjon om å få 10.000 abonnenter i løpet av 2023 i et skandinavisk marked. Det tror han er en realistisk ambisjon. Drømmen er at det skal bli et skandinavisk program, og at de etter hvert også skal kunne strømme episoder fra Danmark og Sverige.

– Først vil vi føde det og se hvordan denne babyen er. Men det er utrolig hvor lite vite vi vet om musikken i Danmark spesielt, men også i Sverige. Hvis dette kan gjøre at musikkscenene i Skandinavia møtes, blir det spennende å se hva som kan oppstå, sier Mathisen, som håper de får finansiert opp en hel sesong til høsten.

I planleggingen av programmet har de vært bevisst på å samle artister på tvers av sjangre og alder, i håp om å skape en kompetanseutveksling dem i mellom.

– Vi vil ha en nyetablert artist, en gammel traver og de i mellom.

– Men navnet Plysh, hvor kommer det fra?

– Vi har drodla mye navn. I det visuelle og stemningen vi har snakket om, har ordet lush dukket opp gjentatte ganger, som gir meg en myk og kul følelse. Da jeg skulle legge meg en kveld, kom bare ordet plysh til meg. Kanskje var det blandingen av pysj, seng og lush som resulterte i plysh, sier Mathisen.

Magefølelsen

Mathisen fulgte magefølelsen sin da han valgte å kontakte Halstensen med spørsmål om hun ville være programleder. De har jobbet sammen før, på en av musikkvideoene til Halstensen, og på en dokumentarfilm Mathisen lagde, hvor Halstensen sto for musikken.

– Vi har hatt fine samarbeid. Når man skal skape noe nytt bør man følge magefølelsen, tror jeg. Og jeg fikk en følelse av at jeg burde ringe Silje, at hun var riktig person.

Selv håper Halstensen at det ikke blir så tydelig at det er hun som er programleder. Hun skal være involvert i samtalen som artist, og i første program er det naturlig at hun deler av sine erfaringer.

– Men det skal være noe annet enn et talkshow. Jeg vil ha naturlige reaksjoner der og da, og alle skal føle at de kan melde seg på. Det skal være litt som at vi tar en øl på byen, bare at vi gjør det med kamera og uten øl. Jeg håper jeg kan gi noen perspektiver og være inspirerende for de som ønsker å jobbe med musikk og for de som allerede gjør det.

Hun tror og håper at programmet kommer til å falle i god jord hos folket, og er spent på å følge vier.live sin utvikling.

– Vår generasjon ser ikke så mye på lineær-TV uansett, sier hun.

