Fra Mela til «Skal vi danse»: – Vi må gi plass til mangfold

– Jeg gleder meg masse. Det blir min første ordentlige konsert på veldig lenge, sier Royane Harkati til Dagsavisen om konserten på Melahuset i Oslo.

Da hun deltok i Melodi Grand Prix måtte hun nemlig opptre for en tom sal uten publikum.

Det er liten tvil om at Royane er en aktiv dame om dagen. Samtidig som hun inntar Mela-scenen slipper hun en ny låt. I tillegg er hun i full sving på parketten før «Skal vi danse» begynner senere i høst på TV 2.

– Det blir gøy å endelig få en connection med publikum igjen. Det er lenge siden.

Girlpower og mangfold

Melafestivalen er en urban, sjangeroverskridende møteplass i Oslo for feiring av kunst- og kulturuttrykk som har kommet til Norge gjennom innvandring, særlig fra land i sør. Dette er viktig for Harkati, som ikke takker ja til noen tilbud med mindre det føles rett og matcher verdiene hennes.

– Å løfte fram minoriteter og nye stemmer har alltid vært viktig for meg. Det er så bra at folk begynner å se det og forstå det. Vi må gi plass til mangfold, sier hun.

Spesielt i en liten bransje, som hun opplever at norsk musikk er, er det fort gjort å lene seg på de artistene man er godt kjent med fra før, tror hun.

– Så blir kanskje noen store talenter gjemt bak dem, eller i verste fall mister de seg selv for å følge trenden. Dette er budskap jeg har i musikken min også. Jeg er opptatt av girlpower og mangfold, og å vise at det er mulig å være annerledes, sier Harkati.

At det skal føles rett er hun også opptatt av når hun får tilbud som influencer. Harkati har nemlig over 46.000 følgere på Instagram og 36.000 på TikTok. Det var på Instagram karrieren hennes begynte.

Liker ikke å bli kalt influencer

– Jeg begynte å bygge meg en følgerbase på Instagram gjennom å poste innlegg om klær og sminke. Innimellom covret jeg noen låter på YouTube, men jeg tror det var få som visste at jeg drev med musikk, sier hun.

Hun liker ikke å bli kalt influencer. Først og fremst er hun artist. Derfor er hun nøye på hvem hun velger å samarbeide med på sosiale medier. Hun vil ikke at instagram-profilen hennes skal bli en reklameplattform som fjerner fokuset fra det viktige.

– Jeg opplever at det hører litt med en artistkarriere i moderne tid, å være på sosiale medier og markedsføre seg og kanskje tjene litt penger gjennom det.

Men influencer eller ei, følgerskaren hun hadde allerede før MGP, har gitt henne fordeler.

– Jeg fikk møte mennesker fra bransjen, produsenter og andre artister, og jeg lærte mer og mer om hvordan ting fungerer. Det er takket være Instagram, egentlig.

Royane slik hun presenteres foran TV 2s Skal vi Danse 2021.

Turte å satse

Harkati håper at de som hører på musikken hennes ser talentet hennes for det det er. Selv er hun deltakende i nesten alle leddene av låtproduksjonen. Hun skriver tekst og melodi selv og står alltid for ideene bak musikk video produksjonene sine.

– Også håper jeg jo at musikken min faller i smak.

For Harkati betyr musikk mye. Det er enda en kunstform hun kan uttrykke seg i, og det har alltid vært en del av livet hennes.

– Det tok bare litt tid å tørre å satse.

Tirsdag ble det kjent at Harkati er en del av årets Skal vi danse-cast. Hun er allerede utpekt som favoritt og potensiell finaledeltaker av flere «kjendisjournalister»

– Jeg ble så glad. Jeg pratet med lillesøsteren min om «Skal vi danse» rett etter MGP. Det er virkelig et av de programmene jeg vil delta i. Det var god timing, da det meste av musikkproduksjon var ferdig, og jeg ikke hadde lagt opp altfor mye til høsten. Det blir nok ganske krevende også, men jeg er glad for at jeg får tid til å trene og komme meg inn i verden for selskapsdans, sier Royane Hakati, som gleder seg til at det norske folk skal bli bedre kjent med henne.

– Jeg gleder meg til å ta med meg folk gjennom reisen min. Det blir fint å få vist fram litt andre sider også.

