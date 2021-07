ZZ Top-bassist Dusty Hill er død

Hill døde mens hans sov i hjemmet sitt i Houston i Texas, melder bandet på Facebook onsdag kveld norsk tid.

– Vi, sammen med mengder av ZZ Top-fans rundt om i verden, kommer til savne din stødige tilstedeværelse, ditt gode vesen og ditt utholdende engasjement for å sørge for de monumentale dype tonene i «Top». Vi kommer for alltid til å være koblet sammen med «Blues Shuffle in C», skriver Frank Beard og Billy Gibbons.

– Vi kommer til å savne deg voldsomt, amigo, avslutter de.

Bandet ble stiftet i Houston i 1969, og Joseph Michael «Dusty» Hill kom med i bandet da Billy Ethridge sluttet. Debutalbumet, ganske enkelt kalt «ZZ Top's First Album», kom i 1971.

Hill og Gibbons har ofte delt på vokaljobben, og det var blant annet Hill som sang på 1975-singelen «Tush».

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]