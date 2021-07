Slipper beistet løs for første gang på seks år

Iron Maiden overrasker med å slippe en splitter ny låt for første gang på seks år. Den sju minutter lange låta «The Writing On The Wall» får følge av en påkostet animert film med beistet Eddie i fri flyt over en verden som er i ferd med å bukke under.

Den britiske hardrockgruppa Iron Maiden er hovednavnet på neste års Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Ut av det blå slapp de en splitter ny låt torsdag kveld, den første siden de ga ut albumet «The Book Of Souls» i 2015. Dermed er det klart at de trolig vil ha et nytt album under ermene når de begir seg ut på neste års turné, etter at de som de fleste andre måtte kansellere all konsertvirksomhet på grunn av pandemien. Da hadde allerede 2 millioner Iron Maiden-fans sett den spektakulære Legacy Of The Beast-turneen, som ikke på noen måte sparte på kruttet eller scenerekvisitter.

Apokalyptisk video

«The Writing On The Wall» ble sluppet i form av en animert musikkvideo som tegner et dystert bilde av en verden i ferd med å kollapse av krig og miljøødeleggelser. Videoen er delprodusert av to ringrever fra animasjonsstudioet Pixar, men selve animasjonen er overlatt til et britisk selskap. Tidlig i videoen ser vi en skikkelse i en stor amerikansk «presidentbil» - ikke ulik en Donald Trump – bli trukket gjennom et ørkenlandskap med ansiktsløse britiske lakeier gående bak. I dette apokalyptiske scenarioet spiller både døden og Iron Maiden-maskot Eddie betydelige roller. Rent tematisk framstår låta i seg selv som klassisk Iron Maiden når de er på sitt mest politiske og episke, men den har også langstrakte folk- og progrockpartier som muligens kan ses som en hyllest av gamle helter.

Iron Maiden besøkte sist Norge i 2016 i forbindelse med Book Of Soul-turneen, og skulle spilt på Ekeberg i 2020. Tidligere i sommer ble det klart at de står på scenen når festivallivet åpner for alvor igjen i 2022, da som toppnavnet på Oslo-festivalen som har lagt ut 75.000 billetter og har navn som Deep Purple, Faith No More og Måneskin på plakaten.

Iron Maidens The Writing On The Wall. (Warner)

Babylons undergang

Låta er skrevet av gitarist Steve Harris og historien krediteres vokalist Bruce Dickinson. For den mest ihuga fansen kom det ikke som en overraskelse at bandet, som har utgitt 16 album fra før, ville finne på noe sprell nettopp denne torsdagen i juli. Plakater påskrevet «Belshazzar’s Feast» ble spredd på en festival i England for noen uker siden, og Bruce Dickinson brukte også anledningen til å kunngjøre at 15. juli, «Rain or shine. Heaven or hell, man or beast, you’re invited to Belshazzar’s Feast. But your mum can’t come».

Belsasar var en babylonsk konge som skal ha levd rundt år 500 før Kristus, og som i Daniels bok i det gamle testamentet omtales blant annet i forbindelse med et gjestebud der avgudsdyrkelsen førte til en inngripen fra høyere makter. Belsasar fikk sitt pass påskrevet på veggen, «The Writing On The Wall». Han ble veid for lett og drept samme natt. Nå er låta her, en tung og episk dans med døden mot en undergang lik den Babylon gikk i møte. Men kjenner vi Iron Maiden rett er det snarere et tegn på at vi har mer i vente. Tross alt har tallet 17 fulgt de små hintene de har kommet med i forkant av «The Writing On The Wall», og det spekuleres selvfølgelig i at det varsler album nummer 17.

