Album fra Princes hemmelige katalog gis ut fem år etter hans død

Siden Prince døde uventet i 2016, har boet etter den legendariske artisten gjenutgitt noen av de mest populære albumene fra hans karriere. 30. juli i år kommer imidlertid en nyutgivelse fra artistens sagnomsuste hvelv av overskuddsmusikk: «Welcome 2 America», som ble innspilt i 2010, men aldri utgitt, skriver New York Times.

Det til tross for at Prince i 2010 annonserte en «Welcome 2 America»-turné, hvor han over to år avholdt 80 konserter. Artisten forklarte visstnok aldri hvorfor selve albumet ikke ble utgitt.

Ifølge boet vil albumet være et uttrykk for Prince sine «bekymringer, håp og visjoner for et samfunn i endring, hans framsynte beskrivelser av en periode med politisk splittelse, feilinformasjon, og en fornyet kamp for ‘racial justice’».

Den avdøde artisten tar også et oppgjør med det overfladiske i sosiale medier, en kjendiskultur drevet av reality-tv, og næringslivets monopol i musikkindustrien.

Albumet rommer tolv låter. Tittelsporet er torsdag utgitt som en singel, og ligger på Spotify.

[ Prince med piano ]

