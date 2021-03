Rammstein tilbake til Oslo

Norske Rammstein-fans har for lengst skjønt at den planlagte storkonserten i Norge til sommeren ikke kunne la seg gjennomføre. Nå er det klart at den ikke bare utsettes et år. Den flyttes fra Leangen Travbane til et helt nytt konsertsted, også det et sted der man ikke er ukjent med høye odds. Bjerke travbane på Årvoll i Bjerke bydel får besøk av verdens mest ettertraktede liveband. «Startskuddet til «Stadion-Bjerke» blir med pyroheltene Rammstein og deres majestetiske liveshow», heter det i pressemeldingen fra arrangøren.

– En stor skuffelse

«Å ikke kunne avholde konserten i Trondheim etter så mye hardt arbeid med Livesentralen, lokalsamfunnet i Trondheim og Rammstein er en stor skuffelse. Vi har virkelig prøvd absolutt alt vi kan for å holde konserten i Trondheim, men dessverre var det rett og slett ikke mulig. Grunnet tilgjengelighet på store nok arenaer, var den eneste muligheten for å kunne avholde konserten med Rammstein i 2022, å sette den opp på Bjerke travbane i Oslo», sier Mark Vaughan i en pressemelding fra konsertarrangøren All Things Live.

Dermed er det duket for konsert på en helt annen bane enn Rammstein spilte sist de var i Norge og i Oslo, i 2019 da Ullevaal stadion var åsted for den mest voldsomme konserten noensinne på norsk jord, ifølge Dagsavisens anmeldelse, som endte med toppkarakteren 6.

«Akkurat nå er ingen større og mektigere enn Rammstein på den internasjonale rockescenen», skrev vi i anmeldelsen, og den påstanden gjelder stadig når det gjelder vokalist Till Lindemann og resten i det tyske bandet som har opparbeidet seg en solid fanskare og et liverykte som feires med store mengder pyro og effekter: «Live er de større enn de største, et manisk gigantomani-beist som framstår som en perfekt kombinasjon av kunstscenen de en gang steg ut av og et velsmurt kommersielt produkt tuftet på tung industriell metal, melodiøst allsangpotensial og dansbar tungrock.», het det i rapporten fra Ullevaal stadion.

Varsler nytt Rammstein-album

Siden har det tyske bandet blitt annonsert tilbake flere ganger, og da på ulike arenaer i Trondheim. Først skulle de spille i Granåsen, og 33.000 billetter var allerede solgt for konserten i 2020. Den ble avlyst, siden covid-19-pandemien har satt en stopper for turneen så lang. Heller ikke 2021-konserten, da foran et potensielt publikum på 60.000 på Leangen Travbane kunne la seg gjennomføre. Nå er det imidlertid klart at bandet endelig har landet på en ny dato og en ny arena, i 2022 og nå på Bjerke travbane i Oslo, et sted som man ikke umiddelbart forbinder med konserter av dette slaget.

Vokalist Till Lindemann sist Rammstein var i Oslo, på Ullevål Stadion i 2019. Nå kommer de tilbake. (Mode Steinkjer)

Før forrige konsert i Norge slapp bandet sitt selvtitulerte album Rammstein, med singelen «Deutschland», som var sentralt for turneen i 2019. Nå ryktes det at bandet vil slippe et nytt album innspilt under korona-nedstengningen.

– Vi fikk mer tid til å tenke på nye sett og ble ikke så distrahert. Resultatet ble at vi spilte inn et album vi ikke engang hadde tenkt å lage, sa trommisen Christoph «Doom» Schneider til Motor Music nylig, ifølge NTB.

Billettene til Leangen gjelder

Når albumet kommer er ikke kjent, men sikkert er det at turneen har fått nye datoer. Oslo står på kartet 24. juli 2022.

«Vi har stor forståelse for skuffelsen til alle billettkjøpere, men vi håper at så mange som mulig vil ta turen til Oslo i juli 2022 for en helsikes kveld med Rammstein», sier Vaughan i All Things Live om flyttingen av konserten fra Trondheim til Oslo.

Ifølge arrangøren har det aldri vært solgt så mange billetter til en konsert i Trondheim tidligere, og håpet var i det lengste å beholde konserten i 2022 i Trondheim. Samtidig har det lenge vært jobbet med å gjøre Bjerke travbane til en ny konsertarena i Oslo, som fra før har Valle Hovin, Ullevaal stadion og Voldsløkka som arenaer for de aller største artistene.

De som har billetter til den nå avlyste konserten i Trondheim og ønsker å dra på den nye konserten i Oslo i juli 2022, får nye billetter til denne, heter det videre i pressemeldingen. Hvis man ikke kan være i Oslo på den nye konsertdatoen, som er 24. juli 2022, vil få refundert billetten.