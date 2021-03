Spillelystne livehelter ser framover

– Vi har planlagt turné i januar i Norge. Englands- og Europa-turneen vi skulle dratt på i februar, er flyttet til september. Det er helt umulig å planlegge noe som helst. Men hadde vi avlyst alt, vil det bli et voldsomt trykk når det til slutt åpner – en kø for å få spilt, tror vokalist Ragnhild Fangel Jamtveit og legger til:

– Vi har lyst til å spille live! Det er ikke så farlig om det bare er foran 20 publikummere, sier hun om det som er i vente i vintermånedene framover – om myndigheter og smitteverntiltak tillater.

Akkurat hjem

I motsetning til svært mange andre band har Pom Poko holdt seg unna strømmekonserter.

– Det blir så langt fra det vi tenker en konsert skal være, fastslår Martin Miguel Tonne, som er gitarist.

I gjennombruddsåret 2019 spilte kvartetten mellom 80 og 90 konserter i inn- og utland. I 2020 ble det tre. En av dem var faktisk i USA 11. mars på en klubb i Brooklyn kalt Elsewhere.

– Vi var i New York da det ble covid-19-eksplosjon. Vi skulle turnert i USA i to uker, i stedet ble vi der i halvannet døgn. Vi rakk én konsert, litt shopping og å se Times Square, før vi kom oss hjem, forteller Ola Djupvik, bandets trommeslager.

Avlysningen av den nøye planlagte USA-turneen skjedde akkurat i tide: Få dager senere stengte USA grensen og det ble flykaos.

Rask takt

Ikke rart det blir stor latter når Ola sier at bandet reiste til Italia i februar for å skrive låter til andrealbumet sammen med produsent Marcus Forsgren, og glemmer å si at det var i februar 2019.

Skrivereisen skjedde faktisk allerede før debutplaten «Birthday» var ute, og bandet ikke visste hvordan anmeldere og publikum hadde reagert.

– Vi prøver ikke å hvile på laurbærene, men være i prosessen, sier Ola om den raske takten, mens Martin tilføyer:

– Det ble lange dager i Italia, vi hadde ikke skrevet noe før vi reiste, men noen hadde med seg ideer. Vi lager musikken sammen, det er den det starter med. Så kommer tekstene ut fra musikken.

«Cheater», som ble navnet på langspiller nummer to signert Pom Poko, var planlagt å komme i november. Men ble som så mange andre utsatt – før den nå slippes denne januaruken.

– Hovedgrunnen til utsettelsen var å få trykket vinylplater. Men nå er det ingen grunn til å vente, mener Martin:

– Folk kan høre på musikk også mens det går til helvete.

Som lang biltur

Sangene på debutplaten hadde Pom Poko spilt seg trygge på under konserter i forkant av studiobesøket. De som blir å høre på «Cheater», står de uten publikumserfaring med.

– Det er som å reise på en lang biltur med noen du ikke kjenner, lyder Olas sammenligning, mens Martin påpeker at låtene poleres når de spilles live og at det nå blir første versjon som «blir» låten.

– Sanger får gjerne en annen scenepersonlighet når du spiller dem live. Nå gikk vi rett i studio, det er annerledes.

Det later ikke til å ha hemmet mottakelsen av de første singlene som Pom Poko har sluppet løs på fansen de siste månedene. «Andrew» hadde førpremiere på NME og hos BBC Radio 1, som kåret den til ukens låt. «Like A Lady», sluppet i november, gikk rett inn på spillelistene til BBC Radio 6 og her hjemme på NRK P3.

Koronahverdag

Uten mulighet til en heftig releasekonsert, og med bandets strømmemotvilje, så innbød Pom Poko i stedet til releasetalkshow på nett i slippuken – innspilt på scenen i et publikumstomt Parkteatret.

– Forrige gang vi slapp album, hadde vi konsert og stor fest med alle vennene våre. Nå snakker vi om å gå en tur sammen på slippdagen med to meters avstand, sier Ola.

Å spille konsert er den ene viktige delen for de musikkstuderte bandmedlemmene, og å lage låter er den andre. Men hva gjør de fire nå som koronaen har stengt det ene utløpet, så vel som inntektsbringende konsertvirksomhet?

Martin fikk jobb i et forlag for å jobbe med digitallæring for musikk, og spiller litt i andre sammenhenger. Jonas Krøvel, bandets bassist, studerer medisin og bruker koronatiden på å skrive en allerede planlagt oppgave hjemme. Ola jobber på kulturskole og skriver artikler om jazz og basketball for Store Norske Leksikon, mens Ragnhild studerer journalistikk og jobber deltid i radio. (NTB)