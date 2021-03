Tøyen-rapperen Musti kan vinne hele tre Spellemann-priser

Rapperen Musti fra Tøyen i Oslo hadde et sterkt 2020, med både kritikerroste utgivelser og årets nykommerpris under P3 Gull. Nå er hun blant artistene som har fått flest nominasjoner til årets Spellemannpriser, hele tre i tallet. Det er like mange som mer etablerte navn som veteranen Sondre Lerche og rapperen Cezinando.

Nominasjonene viser at Musti er blant favorittene i flere av de tyngste Spellemann-klassene, blant annet som årets tekstforfatter og ikke minst i kategorien Årets gjennombrudd, der vinneren også får med seg det høythengende Gramostipendet. Sist gang Gramostipendet ble delt ut, til Stavanger-artisten Isah fjor, var prisbeløpet på 250.000 kroner.

Også i Hip Hop-kategorien

I år konkurrer Musti med Sebastian Zalo, S1sco og Skaar om dette arbeidsstipendet som deles ut av verdelagsorganisasjonen Gramo. I tillegg er Musti nominert i selve Hip hop-kategorien sammen med S1sco, Cezinando og Dutty Dior. Hip Hop som egen klasse er et resultat av at Spellemann gikk bort fra den noe omstridte Urban-kategorien. Den ble erstattet med to nye kategorier i stedet, Hip Hop og RnB/Soul.

I pop-klassen finner vi solide og brede navn som Sondre Lerche, Emilie Nicolas, Annie og Skaar. Sondre Lerche bør også regnes som favoritt til en enda gjevere pris, etter å ha vært svært synlig i et år preget av nedstengninger og liten mulighet til å spille konserter.

Tix konkurrerer med Tix

I andre klassiske Spellemann-kategorier har blant andre bandet Motorpsycho kapret en nominasjon i rock-klassen, sammen med Daufødt, The Good, The Bad and the Zugly, samt Undergrünnen.

I kategorien Viser finner vi Tuva Syvertsens band Valkyrien. Hun kan dermed notere seg to nominasjoner for albumet «Slutte og byne», siden hun også er nominert til Årets tekstforfatter.

En annen som har fått to nominasjoner er Tix, og han konkurrerer til alt overmål mot seg selv i klassen Årets låt, med henholdsvis «Karantene» og «Kaller på deg». Han kjemper mot artister som Alan Walker, Kygo, Julie Bergan, Frida Ånnevik og Dagny.

Sendes på NRK

Musti er artistnavnet til Ugbad Mustafa Yusuf Noor, som er av somalisk bakgrunn og født og oppvokst i Oslo, med noen år bak seg også i Milton Keynes i England. Hun fikk mye oppmerksomhet for debutalbumet «Qoyskayga», som var en hyllest til så vel familie som Gro Harlem Brundtland. EP-en «Mellom høyblokkene» og sangen «En brennende Tesla» ble også utgitt i fjor. Sistnevnte har også inspirert til og brukes som bakgrunn for teaterpodkasten «Bilde av en brennende Tesla» av Brageteatret.

NRK skal ha en lengre oppkjøring til årets Spellemann før det hele avgjøres under et TV-show fredag 16. april på NRK1.

