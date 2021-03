Kontroversiell countryartist doblet salget etter rasistisk utbrudd

Morgan Wallen etablerte seg på den amerikanske countrytoppen med «Dangerous: The Double Album». Hans andre album, dobbelt som tittelen antyder, kom ut 8. januar, og var nr. 1 på Billboard 200 uka etter. Der har han vært siden. Aldri har et countryalbum vært mer strømmet i USA. Kritikerne var overveiende positive. Han var den nye tida.

2. februar ble Morgan Wallen filmet utenfor huset sitt i festlig lag, der han brukte «n*****»-ordet i en ordveksling med sine venner. Dette ble fort en offentlig sak, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Wallen hadde et litt frynsete rykte fra før, etter at han i høst ble observert på bar der han brøt alle smittevernregler, og til og med kysset flere unge kvinnelige fans.

Fjernet fra spillelister

Etter anklagene om rasisme suspenderte plateselskapet Big Loud kontrakten hans på ubestemt tid, hva det nå innebærer. Verre for ham er det nok at en rekke radiostasjoner tok ham av spillelistene. Han er også fjernet fra de påmeldte til det forestående Academy Of Country Music Awards (ACM). Albumet kom for sent til å være med i konkurransen uansett, men han kunne fått prisen for årets beste sang for et par av de tidlige singlene fra «Dangerous», «More Than My Hometown» og «7 Summers.» Han var også favoritt til å bli kåret til årets artist på mannssiden. «Hans oppførsel er ikke forenlig med kravene til mangfold og inkludering i ACM» er begrunnelsen. Den konkurrerende County Music Association (CMA) har fjernet Waller fra alt sitt digitale innhold.

Etter alt dette doblet salget av «Dangerous: The Double Album» seg. Man kan ikke umiddelbart tolke hele oppsvinget i salget som en støtteerklæring, siden det kan henge sammen med at han ikke lenger er å høre på radio. Men det er ingen tvil om at Morgan Wallen har sine sympatisører.

Lang historie

De harde reaksjonene kommer muligens som resultat av påminnelsene om countrymusikkens lange historie om diskriminering, etter det siste årets Black Lives Matter-markeringer. Dette ble vi igjen minnet om da sangeren Charley Pride døde i fjor. En svart mann i en svært hvit verden. Da han fikk sin CMA-award som beste sanger i 1971 ble utdeler Loretta Lynn bedt om å ta et skritt tilbake hvis han vant. Hun ga ham i stedet et kyss. Vi har også friskt i minne de mange konservative reaksjonene mot Garth Brooks, etter at han sang under innsettelsesseremonien for Joe Biden og Kamala Harris i januar.

En av sangene på albumet til Morgan Wallen er en versjon av Jason Isbells sju år gamle «Cover Me Up». Isbell hører til i det mer liberale sjiktet av nye countryhelter, og tok affære da de nye omstendighetene ble kjent. Han har erklært at inntektene hans fra albumet til Wallen blir donert til Nashville-avdelingen av borgerrettighetsorganisasjon NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).