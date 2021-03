– Selv om du fremdeles ikke kan ta del i låtene live, så kan du i det minste vende deg til dem når du trenger å flykte fra hverdagen, sier Foo Fighters-vokalist Dave Grohl om det nye albumet «Medicine at Midnight».

Dagsavisens anmelder skriver at det er «en bunnsolid utgivelse med jevnt over gode låter og en liten håndfull kommende klassikere med riff slik man vi ha dem» (+)

Før koronaen

Høsten 2019: David Eric Grohl og de andre i Foo Fighters spiller inn bandets nye skive, og de har det gøy med stor G. Noen får for seg at de skal begynne å spille disco-inspirert, og Grohl roper «heng deg på!» til trommeslageren Taylor Hawkins.

– Vi landet et sted vi aldri hadde vært før. Alle begynte å le, og jeg sa: «Det der er utrolig morsomt. Vi beholder det!». Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være med på den dagen da Foo Fighters begynner å høres ut Abba, sier Grohl til TT.

Det er på det tidspunktet et par måneder igjen til Foo Fighters’ store jubileumsår innledes. Bandet feirer 25 år med en turné, og det kommende albumet blir nummer 10 i diskografien. Ett år etter er alt stille, lysene er slukket, alle har reist hjem. Jubileumstoget sporet av allerede før det rakk å kjøre ut av lokstallen.

Ventetiden er lang

Mens de venter på at koronapandemien skal komme under kontroll, finner Foo Fighters-medlemmene andre ting å fordrive tiden med.

Dave Grohl, sønn av en engelsklærer og en taleskriver, legger vekk instrumentene og setter seg ved datamaskinen for å nedtegne «noen av de morsommere øyeblikkene» i livet sitt. Under overskriften «Dave’s True Stories» deler han hvordan det gikk til da han jammet med Prince og spilte inn plate med David Bowie.

– Det er øyeblikk som er så absurde at jeg bare kan le av dem. Jeg kan ikke begripe at jeg har vært med på noen av disse tingene, ettersom det er fullstendig surrealistisk – det er som om jeg opplever det i tredje person, sier Grohl.

– Slik var det fremfor alt med Bowie. Jeg visste at han var et spesielt menneske lenge før vi møttes, men da jeg lærte ham å kjenne innså jeg at han var fullstendig magisk.

Februar 2021:

Nå står det februar 2021 i kalenderen og Foo Fighters gjør seg klare til endelig å dele album nummer 10, som har fått tittelen «Medicine at Midnight».

Den Abba-inspirerte låten, nevnt overfor, er med. Den heter «Love Dies Young» og vokser og vokser for hver takt. Det følger etter en samling låter som blander gigantiske arenavelt-refrenger blandet med en funky lekenhet som ikke har vært å høre i bandets tidligere katalog.

Og apropos Bowie, Dave Grohl sier at dennes album «Let’s Dance» har vært en inspirasjonskilde. Ikke musikalsk, men i egenskap av å være den britiske kameleonens overgang fra en eksperimentell periode til mer radiovennlig dansepop.

– Jeg gikk gjennom alle platene våre for å finne noe som vi ikke har gjort før, og det viste seg å være en svingende skive som får folk til å ville danse. Jeg sier det selv om jeg er fullt klar over at den type dans som våre fans egner seg mest til, best kan beskrives som å lage en haug foran scenen, sier Foo Fighters-sjefen.

Etter å ha avventet det internasjonale «kysten er klar»-tegnet fra høyere hold, ga bandmedlemmene til slutt opp tanken på å forsøke å kalkulere en optimalt slippdato for platen.

– Tiden er inne nå, sier Dave Grohl:

– Lager vi bare musikk for å selge konsertbilletter? Nei. Vi skriver låter fordi vi er musikere som vil at folk skal høre musikken og synge med. Det spiller ingen rolle hvor det skjer, og vi innså at det kanskje er dette alle trenger nå – mer enn noensinne.