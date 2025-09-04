Nye stjerneskudd og musikalske ikoner i neste runde «Hver gang vi møtes»
Espen Lind, Marit Larsen, Herborg Kråkevik, Synne Vo, Musti, André Jensen fra Hagle og poptvillingene Marcus & Martinus er klare for «Hver gang vi møtes».
Det blir 16. sesong med TV 2s musikkreality, som blir å se på TV 2 i januar neste år.
– Vi har stor tro på denne sesongen, hvor vi kan presentere en unik blanding av unge stjerneskudd og musikkikoner som har preget norsk musikkliv i flere tiår, sier programredaktør Trygve Rønningen i TV 2.
Innspillingen skjer på Thorbjørnrud Hotel på Hadeland.
Dette er artistene:
* Espen Lind (54) er både artist, med hitlåtgjennombruddet «When Susannah Cries», og låtskriver for størrelser som Beyoncé, Taylor Swift, Train, Jennifer Hudson og Selena Gomez og produsent, og er i dag mentor i «The Voice».
* Velkjente Marit Larsen (42) følger etter M2M-kollega Marion Ravn, som deltok i 2020, inn i «Hver gang vi møtes». Etter at de gikk hver sin vei har hun etablert en solid solokarriere, før M2M ble gjenforent i fjor.
* Poptvillingene Marcus Gunnarsen (23) og Martinus Gunnarsen (23) er best kjent som Marcus & Martinus, og har vært suksessrike artister siden de vant MGP jr. i 2012.
* Herborg Kråkevik (51) er både sanger, skuespiller, skribent og «Juleroser»-redaktør, og kjent for sine tolkninger av klassiske norske viser og salmer.
* Synne Vo (27) har skrevet sterke låter for andre, som «Smilet i ditt eget speil» med Chris Holsten, men har også solide hitlåter som artist med «Lykke te», «MVH» og «Heime».
* Rapperen Musti (24) fikk dobbelt Spellemann og P3 Gull for albumdebuten i 2020, og spilte på Øya i august.
* André Jensen (37) er både rapper, produsent og tegneserietegner og gjør det skarpt som den ene halvparten av Hagle.