Herborg Kråkevik stiller i 2026-utgaven av «Hver gang vi møtes» på TV 2. Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det blir 16. sesong med TV 2s musikkreality, som blir å se på TV 2 i januar neste år.

– Vi har stor tro på denne sesongen, hvor vi kan presentere en unik blanding av unge stjerneskudd og musikkikoner som har preget norsk musikkliv i flere tiår, sier programredaktør Trygve Rønningen i TV 2.

Innspillingen skjer på Thorbjørnrud Hotel på Hadeland.

Dette er artistene:

Annonse

* Espen Lind (54) er både artist, med hitlåtgjennombruddet «When Susannah Cries», og låtskriver for størrelser som Beyoncé, Taylor Swift, Train, Jennifer Hudson og Selena Gomez og produsent, og er i dag mentor i «The Voice».

* Velkjente Marit Larsen (42) følger etter M2M-kollega Marion Ravn, som deltok i 2020, inn i «Hver gang vi møtes». Etter at de gikk hver sin vei har hun etablert en solid solokarriere, før M2M ble gjenforent i fjor.

* Poptvillingene Marcus Gunnarsen (23) og Martinus Gunnarsen (23) er best kjent som Marcus & Martinus, og har vært suksessrike artister siden de vant MGP jr. i 2012.

* Herborg Kråkevik (51) er både sanger, skuespiller, skribent og «Juleroser»-redaktør, og kjent for sine tolkninger av klassiske norske viser og salmer.

Annonse

* Synne Vo (27) har skrevet sterke låter for andre, som «Smilet i ditt eget speil» med Chris Holsten, men har også solide hitlåter som artist med «Lykke te», «MVH» og «Heime».

* Rapperen Musti (24) fikk dobbelt Spellemann og P3 Gull for albumdebuten i 2020, og spilte på Øya i august.

* André Jensen (37) er både rapper, produsent og tegneserietegner og gjør det skarpt som den ene halvparten av Hagle.

Halve Hagle er klar for «Hver gang vi møtes», nemlig André Jensen (t.h.), her med Olav Tokerud. Ole Berg-Rusten / NTB

Marit Larsen blir en av årets deltakere. Heiko Junge / NTB

Marcus & Martinus stilte for Sverige i fjor i Eurovision, men i år er det «Hver gang vi møtes» på Hadeland for poptvillingene fra nord. Martin Meissner / AP / NTB