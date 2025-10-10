Nye låter: ULD ser framover og Skaar går rockeveien

Trioen ULD utvider repertoaret med en ny singel og med den begynnelsen på noe større nøyaktig ett år etter at de ga ut sin første låt. «Jeg ser ikke bakover, jeg lover» synger Une Lorentze Onarheim, og det er vel liten tvil om at tiden er moden for at de skal se framover.

«Vondt å vende» er en større produksjon enn vi har vært vant til fra ULD, og tempoet og intensiteten har også økt noe. Men ikke så mye at ikke den grunnleggende melankolien er svært gjenkjennelig. Trekkspillet til Dagny Braanen Lindgren slår an sakteglødende akkorder før pianoet til Lucia Andreadatter Utnem spiller på lag, suppleres med bass og trommer og så Onarheims karakteristiske vokal. Det er vakkert og på sitt vis nesten fengende.

«Vondt å vende» er arrangert på en måte som både har (den middelalderske) folketonen og jazz i seg, også når det gjelder vokalen. Onarheims tekst veksler mellom det sosiolektisk radikale som sikkert faller ULD naturlig, og riksmålet som har fulgt nedtegningen av de tekstene bandet er inspirert av. Som linjen «Det hendte at jeg tenkte, at jeg aldri kom deg over» kontra «Gammel vane er vond å vende/og du har føkka med meg lenge/så ikke legg i mine hender/det å vente på deg.»