Nye låter: Sassy 009 med stjernehjelp og Charlotte Dos Santos med blå snø

Tung, lodden og funklende mørk samtidspop med dype bassvibrasjoner, electronica og skarpe trommer, får tankene til å gli i retning melankolsk og dyster new wave-pop fra to-tre tiår tilbake blandet inn i grungens mest besnærende snerr. Med låten «Tell Me» er Sassy 009 tilbake med ny musikk, det første virkelig nye fra den kanten siden mixtape-albumet «Heart Ego» i 2021. Den karakteristiske gitaren tilhører selveste Blood Orange, som er med som samarbeidspartner og gitarist. Med dette har Sunniva Lindgård foretatt noe av et hamskifte, mot det gitardrevne, mørkere og mer personlige enn tidligere. «Tell Me» blir en sterk forsmak på albumet «Dreamer+», som er varslet i januar.

Da Sassy 009 debuterte med EP-en «Do You Mind» i 2017, da som en trio, ble de over natta det store håpet innen norsk elektronisk pop, med Spellemannpris og store festivaljobber påfølgende sommer. Men da 2019 kom var Sassy 009 det soloprosjektet til Lindgård som det fortsatt er. Hun har hatt en rivende utvikling de siste årene, og «Tell Me» er av det slaget som karrierer springer ut av, og som formelig roper på et heltent liveband.

Samarbeidet med Dev Hynes, den britiske musikeren som er basert i New York under navnet Blood Orange, har røtter tilbake til 2019, da de to først ble kjent i Amsterdam: «Jeg er utrolig glad for at jeg fulgte magefølelsen min denne gangen. Hans bidrag var akkurat det som skulle til for å kunne fastslå at låten fant sitt sanne hjem», sier hun nå. Samtidig som «Tell Me» slippes er det klart at Sassy 009 skal varme opp på enkelte av Blood Oranges Europa-konserter neste år, i tillegg til at Lindgård legger ut på en egen turne i Europa i kjølvannet av albumslipp. Den inkluderer blant annet Blå i Oslo.