Nye låter: Mørkt og vakkert fra Michelle Ullestad og Janove, knallhardt fra Gluecifer

Det har gått 22 år siden sist Gluecifer ga ut plate, men i januar neste år er det slutt på tørken. Da kommer «Same Drug New High» som en naturlig fortsettelse av comebacket de har hatt på scenen, helt siden de kom sammen for fire legendariske gjensynskonserter på Sentrum Scene i 2018. De skynder seg med andre ord langsomt, denne gjengen med godt voksne karer som høster av den klassiske konstellasjonen av rock slik den ble skapt av Ramones, Stooges og for den saks skyld svenske Nomads. Vi snakker pumpende punkrock med garasjerøtter tilbake til 60-tallet. Men fortere enn «The Idiot» har de knapt spilt før, når Danny Young jager smådjevler som hodeløse høns når han dobler basstrommene og styrer dette rockeracet av en låt fra bunnen av sammen med «nykommer»-bassist Petter Larsson.

Førstesingelen fra den kommende plata er en kjapp svir av en punkrocker som låner alle triksene fra boka og alle tekstklisjeer som tenkes kan. Og det er en lokal vestkantlåt, om vi forstår det riktig, oppkalt etter den grønne parkflekken Iddioten på Adamstuen i Oslo der vokalist Biff Malibu bor, eller Frithjof Jacobsen som han heter når han sitter på Dagsnytt 18 som DNs politiske redaktør. Gitaristene Raldo Useless (Rolf Yngve Uggen) og Captain Poon (Arne Skagen) lager riffesten som vil skape nytt kok med dette bandet når det kommende albumet følges opp med turné. Med «The Idiot» blir ikke kruttet funnet opp på nytt, men det er gamle er tørt nok til å tenne en gnist av forventninger.

Michelle Ullestad helt alene