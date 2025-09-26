Nye låter: Mørkt og vakkert fra Michelle Ullestad og Janove, knallhardt fra Gluecifer
Stor spennvidde i låtbunken. Vi anmelder Gluecifer, Neon Ion, Michelle Ullestad, Briskeby og Stig Brenner, Juell, Janove, Nothing Personal, Murder Maids, Joa, Kristi Brud og Ea Othilde.
Michelle Ullestad markerer en helt spesiell dag med en ny låt, «7305».
Foto: Michelle Ullestad
Musikk
Det har gått 22 år siden sist Gluecifer ga ut plate, men i
januar neste år er det slutt på tørken. Da kommer «Same Drug New High» som en
naturlig fortsettelse av comebacket de har hatt på scenen, helt siden de kom
sammen for fire legendariske gjensynskonserter på Sentrum Scene i 2018. De
skynder seg med andre ord langsomt, denne gjengen med godt voksne karer som
høster av den klassiske konstellasjonen av rock slik den ble skapt av Ramones, Stooges
og for den saks skyld svenske Nomads. Vi snakker pumpende punkrock med
garasjerøtter tilbake til 60-tallet. Men fortere enn «The Idiot» har de knapt
spilt før, når Danny Young jager smådjevler som hodeløse høns når han dobler
basstrommene og styrer dette rockeracet av en låt fra bunnen av sammen med «nykommer»-bassist
Petter Larsson.
Førstesingelen fra den kommende plata er en kjapp svir av en
punkrocker som låner alle triksene fra boka og alle tekstklisjeer som tenkes
kan. Og det er en lokal vestkantlåt, om vi forstår det riktig, oppkalt etter
den grønne parkflekken Iddioten på Adamstuen i Oslo der vokalist Biff Malibu
bor, eller Frithjof Jacobsen som han heter når han sitter på Dagsnytt 18 som
DNs politiske redaktør. Gitaristene Raldo Useless (Rolf Yngve Uggen) og Captain
Poon (Arne Skagen) lager riffesten som vil skape nytt kok med dette bandet når
det kommende albumet følges opp med turné. Med «The Idiot» blir ikke kruttet funnet
opp på nytt, men det er gamle er tørt nok til å tenne en gnist av
forventninger.
Michelle Ullestad helt alene