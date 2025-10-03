Nye låter: May gløder og Silver Lining gjør en klassiker

May er ute med den nye låten «Closure», kort til etter at hun spilte for et overfylt Blå under Bylarm. Foto: Mode Steinkjer

Gia med Vuyo

Navnekonstellasjonen Gia og Voyu høres nesten ut som en Disney-film, og den tilsynelatende idyllen smitter også over på musikken. Gia er en av de mest lovende norske RnB-stemmene akkurat nå, mens Ole Vuyo Småge er godt etablert i Oslo-bandet GiddyGang, som en rapper med en helt unik flyt. Gia, eller Gina Emilie Kimestad Eickstedt, skynder seg sakte fram mot debutalbumet «You Bound».

Om det å ta seg tid resulterer i låter som denne, skal vi bare være glad for det. Hun har tidligere sunget med Myra og har jazzbakgrunn, men på «The One» tar hun steget noen hakk opp, i retning de nye britiske neosoulstjernene, men like gjerne i retning legender som Sade og Anita Baker, eller i retning sangere som Lianna Havas. Og her kommer Vuyo inn og bryter idyllen på utsøkt kontrasterende vis. Han viser igjen at han har en evne til tekstlevering innen denne sjangeren som er formidabel.