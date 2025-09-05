Nye låter: Joddski blir Jørgen, Hkeem raser og Ingrid Jasmin danser

Tittelen på denne første nye låten fra Ingrid Jasmin på en god stund, sier i grunnen alt om hva dette handler om. Det er rett og slett en dansefest av en nidvise til en eks, et sorgmuntert vink til farvel pakket inn i vaskeekte reinlender.

Dette er Jasmin på sitt mest kompromissløse lekne, hvor hun tar den kanskje mest tradisjonelle pardansen fra gammeldansen og gir den en omgang elektrosjokk og spinner den videre inn i sin egen verden av impulser fra den den cubanske og karibiske musikken, fra flamencoen og selvsagt med ånden fra den norske folkemusikken liggende under.