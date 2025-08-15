Nye låter: Bjella er himmelsk og Metropolen er djevelsk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her

Det er bare et drøyt år siden rapgruppa Metropolen slapp sin første låt, og for et år det har vært for disse guttene. I helgen står de på scenen på Findingsfestivalen i Oslo, og samme dag kommer de med en ny singel med Ramón som gjest.

«Djevelens salong» er en ny nedstrippet låt fra gruppa, lignende fjorårets «Clean fit, fin anledning». Enda mer ligner den dog på Marsteins «Spirito santo», bare at designer og dop er byttet ut med gin & tonic. Både Ramón og Metropolens egen Tobias «Gitar» Emil Skaftå gir låten sterke, såre vokaler over et enkelt pianoarrangement. Det er en enkel låt, men også et gledelig gjensyn med en annen side av disse ellers så feststemte gutta. SMG