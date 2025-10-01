«The Simpsons»-skaper Matt Groening. Nå er det klart at Simpsons-kinofilmen fra 2007 får en oppfølger – i 2027. Chris Pizzello / AP / NTB

Dermed blir den å se 20 år etter første film, melder BBC. Filmene springer ut fra den nærmest evigvarende animasjonsserien på fjernsyn, om livene til Homer, Marge og barna Bart, Lisa og Maggie.

I 2007-filmen kom Homer ved et uhell til å forurense vannforsyningen til hjembyen Springfield. Han må legge på flukt og prøve å redde både byen og familien sin – som ble forseglet under en stor glasskuppel av Environmental Protection Agency.

Klar for nye kinoopplevelser med «The Simpsons»-gjengen.

20th Century Studios og Disney, som røpet nyheten denne uken, har også sluppet løs en filmplakat. Der ser man de gule fingrene til Homer snappe til seg en smultring med teksten «Homer's coming back for seconds» – altså Homer er tilbake for en ny porsjon.

«Simpsons»-fansen delte sin begeistring i kommentarfeltet, ifølge BBC. Matt Groening skapte TV-serien i 1987, først som korte snutter vist på «The Tracey Ullman Show», før den i 1989 fikk sin egen serie.

– Fansen er like intens som før, faktisk mer intense. De er helt ville, sa Groening til Variety i sommer.

I TV-ruten har «The Simpsons» siden holdt koken – og skrev i april i år historie da den ble fornyet for en sesong nummer 40, som blir å se i 2028–2029. Det gjør animasjonsserien til TV-historiens lengst viste, manusbaserte serie i beste sendetid.

«Simpsons»-showrunner Matt Selman sa nylig at strømming har bidratt til at serien ikke bare forblir relevant for voksne seere – men også til å favne nye fans:

– I stedet for at ungene ser serien på lokal-TV om ettermiddagen, kan de se på alt, hele tiden, dagen lang, i all evighet.

«The Simpsons Movie» fra 2007 spilte inn 5,3 milliarder kroner ifølge, Box Office Mojo. Det har lenge ryktes at en oppfølger ville komme.