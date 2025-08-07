Ny runde snø over snø som har falt

Med «Lyset de døde ser» er Levi Henriksen tilbake i Skogli, med en ny roman om Daniel Kaspersen fra «Snø vil falle over snø som har falt». Foto: Mariam Butt / NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Over tjue år har gått siden Levi Henriksen brakdebuterte som romanforfatter med «Snø vil falle over snø som har falt». En knallgod tittel, på en bok som raskt fikk mange begeistra fans – noe Bokhandlerprisen i 2004 bare er ett eksempel på.

Nå har Henriksen skrevet en oppfølger til suksessboka med hovedpersonen han aldri har slutta å tenke på. Den heter «Lyset de døde ser». Hovedpersonen heter Daniel Kaspersen.