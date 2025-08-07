Ny runde snø over snø som har falt
Levi Henriksens oppfølger har mye til felles med «Snø vil falle over snø som har falt». På godt og vondt – muligens mest godt.
Med «Lyset de døde ser» er Levi Henriksen tilbake i Skogli, med en ny roman om Daniel Kaspersen fra «Snø vil falle over snø som har falt».
Over tjue år har gått siden Levi Henriksen brakdebuterte som
romanforfatter med «Snø vil falle over snø som har falt». En knallgod tittel, på en bok som raskt fikk mange begeistra fans – noe Bokhandlerprisen
i 2004 bare er ett eksempel på.
Nå har Henriksen skrevet en oppfølger til suksessboka med hovedpersonen han aldri har slutta å tenke på. Den heter «Lyset de døde ser». Hovedpersonen heter Daniel Kaspersen.