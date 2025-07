Ny filmhund melder seg: Supermanns digitale bestevenn Krypto

Gunn satt hjemme og jobbet med den nye «Superman»-filmen da han skaffet seg en ny firbeint kompis. Men den trøblete omplasseringshunden Ozu ødela sko, møbler – og spiste laptopen hans. Da tenkte filmskaperen:

– Tenk hvor vanskelig livet hadde vært om Ozu hadde superkrefter.

Skrev ham inn

Dermed entret den rampete, men elskelige, hunden superhelthistorien. For Gunn endret både handlingen og manuset for å skrive inn en firbeint venn til Supermann, har han skildret på X.

Riktignok er hunden som kinogjengerne ser på lerretet, kalt Krypto, dataskapt. Men inspirasjonen var i høyeste grad den ekte Ozu, som er grålurvete – der den digitale Krypto er rufsete hvit. Ifølge CNN satt Ozu modell for å lage en 3D-modell til Krypto. Det har Gunn delt video av på Instagram.

Filmens Krypto har rød kappe og er supersterk, superrask og usårbar. Selv om dette er første gangen Supermanns superhund er å se i kinoformat, har den dukket opp i TV-serier som «Smallville» og «Titans» og animasjonsserien «DC League of Super-Pets».

Berømte filmhunder

Krypto føyer seg til en rekke filmhunder opp gjennom historien. Nylig kåret Rolling Stone de 15 beste filmhundene gjennom tidene – men understreket at det måtte være snakk om virkelige firbeinte filmstjerner. Noe som altså utelukker nykomlingen Krypto.

Øverst på listen troner den ikoniske collien Lassie i filmen «Lassie Come Home» fra 1943. Hun ble spilt av hannhunden Pal og hadde Roddy McDowell og en purung Elizabeth Taylor som motspillere. Det skapte rene Lassie-industrien.

På andreplass fulgte den basketballspillende golden retrieveren Buddy fra 1997-filmen «Air Bud», mens cairnterrieren Terry fulgte på tredjeplass som Toto i 1939-klassikeren «Trollmannen fra Oz».

– Da jeg klippet filmen, innså jeg at hun var en god skuespiller, sa Quentin Tarantino om pitbullen Sayuri, som spilte Brandy i «Once Upon A Time … In Hollywood» fra 2019 på fjerdeplass.

Ny Cujo på gang

Andre filmhunder som fikk plass på listen, var bordercollien Messie i «Anatomy of A Fall» (2022), jackrusselen Uggie fra «The Artist» (2011) og schæferen Rin Tin Tin fra «Where the North Begins» (1923).

På listen er også bordeaux doggen Beasly å se mot Tom Hanks i «Turner & Hooch» (1989), den navnløse pitbullen som spilte Dog i «John Wick»-filmene samt chihuahuaen Moonie fra «Legally Blond»-filmene (2001).

En film som ikke sto på listen, var «Cujo» – om den rabiesrammede sankt bernhardshunden som går amok. Tidligere i år ble det kjent at Stephen King-historien skal gjenoppstå for strømmetjenesten Netflix.

Norske firbeinte

I norske filmer har det ikke vært så mange hunder å finne. I barnefilmen «Venner for livet» (2004)» figurerte bordercollien Leo, og i de to filmene om «Detektivbyrå nr. 2» dukket basseten Devin opp som sporhunden Åtto.

Tilbake i 1975 kom NRK-filmen « Berre ein hund », etter Per Sivles triste historie, der grand danoisen Hall ble spilt av Fero.

Svenskene har «Vi på Saltkråkan», der sankt bernharden Båtsmann hadde en atskillig hyggeligere rolle enn de firbeinte Cujo-skuespillerne.

«Superman»-regissør James Gunn lot for første gang superhunden Krypto dukke opp på kinolerretet. Scott A Garfitt/Invision/AP /NTB

Hunden Krypto er å se i storfilmen «Superman». Krypto er digitalt skapt, etter modell av regissør James Gunns ekte firbeinte venn Ozu. Warner Bros / Handout / NTB

Border collien Messi fra den Oscar-vinnende «Anatomy of a Fall» hadde eget sete på Oscar-gallaen i 2024 – og var del av TV-showet, derav «juksepotene» som synes på bildet. Chris Pizzello / AP / NTB

Jack russelen Uggie spilte en viktig rolle i 2011-filmen «The Artist» og holdt på å bli birollenominert til Oscar. I stedet fikk han som første hund sette poteavtrykk på Hollywoods berømte fortau og vant Palm Dog Award i Cannes. Joel Ryan /AP / NTB

Reese Witherspoon spilte mot chihuahuaen Moonie i rollen som «Bruiser» i filmen «Legally Blond». Damian Dovarganes / AP / NTB

Elleve år gamle Elizabeth Taylor spilte mot Pal i rollen som Lassie i «Lassie Come Home» i 1943. AP / NTB