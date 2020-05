Ny Elena Ferrante-roman klar for Norge og Netflix

Datoen 1. september bør alle Elena Ferrante-tilhengere merke seg. Da lanseres hennes nye roman i Norge. Det er hennes første nye roman siden Napoli-kvartetten som er blitt et litterært fenomen og blant vår tids mest solgte bøker, også i Norge hvor forlaget Samlaget og oversetter Kristin Sørsdal ga dem en nynorsk språkdrakt.

Les også: Fantastisk Ferrante

Samlaget og samme oversetter står for utgivelsen av «Dei vaksnes løgnaktige liv», som kommer på norsk 1. september ifølge en pressemelding fra forlaget. Samtidig er det klart at Netflix skal lage TV-serien basert på boka i samarbeid med det italienske produksjonsselskapet Fandango, som også var involvert i strømmekonkurrenten HBOs dramatisering av «Mi briljante venninne» («My Brilliant Friend»), det første bindet i Napolikvartetten.

HBO er denne våren ute med sesong 2 i den populære serien som tar for seg de videre bøkene, og nylig ble det klart at en tredje sesong er under innspilling.

Les også: Strømmekanalene bugner av kvalitetsfilm. Her er 40 tips til gode filmer du kan se akkurat nå

Artikkelen fortsetter under bildet.

Omslaget på Samlagets nyoversatte «Dei vaksnes løgnaktige liv».

Ferrantes bøker har vist seg å være godt egnet for videre bearbeiding. Oslo Nye Teater satte for øvrig opp en over seks timer lang teaterforestilling i fjor høst, basert på alle de fire bøkene om Elena og Lila og deres livslange vennskap.

Les teateranmeldelsen: «Min briljante venninne»: Gnistrende god kjemi på scenen

Romanen «Dei vaksnes løgnaktige liv» kom opprinnelig på italiensk i november 2019, og igjen er byen Napoli og et klassedelt samfunn utgangspunktet for historien, som denne gangen utspiller seg med utgangspunkt i 1990-tallet. Det er et relasjonsdrama der enebarnet Giovanna under et selskap oppdager at faren til hennes to beste venner beinflørter med moren, noe som setter i gang det pressemeldingen kaller «ein eksplosjon som skal øydelegge to familiar og dramatisk endre barnas oppvekst.»

Boken skulle egentlig blitt lansert verden over nå i juni, men koronakrisen har skjøvet den ut til september. Elena Ferrante er et pseudonym for en forfatter ingen fortsatt sikkert vet hvem er, selv om flere teorier verserer rundt hvem som står bak forfatternavnet som har vært aktiv siden begynnelsen av 1990-tallet, og som fikk eventyrlig suksess med Napoli-kvartetten. De fire bøkene om Elena og Lila har ifølge The Guardian solgt over 15 millioner kopier på verdensbasis.