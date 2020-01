– Jeg skrev ferdig mastergradsoppgaven om politiske skandaler midt i toppåret 2018. Det er det året etter krigen med flest politiske skandaler i Norge, sier Kim Arne Hammerstad, og nevner som eksempler sakene til Trond Giske, Kristian Tonning Riise, Ulf Leirstein, og ikke minst: Sylvi Listhaugs Facebook-skandale i mars 2018, som førte til hennes avgang som justisminister. Hennes parti, Frp, troner også på skandaletoppen i Hammerstads bok, med 12 skandaler.

Ikke NAV og Kings Bay

Nå gir Hammerstad ut den populærvitenskapelige bokversjonen av oppgaven midt i det som er kalt «den største sosialpolitiske skandalen i norgeshistorien»: NAV-skandalen. Men NAV-skandalen er jo ikke med i boka? Hammerstad innrømmer dette. Han satte punktum for boka høsten 2019, og NAV-skandalen begynte å rulle midt i ferdigstillelsen av boka. Men han sier at han uansett ikke ville hatt med NAV.

– Jeg måtte avgrense og har satt noen rammer. Jeg har undersøkt i alt 41 politiske skandaler som kan knyttes til en spesifikk politiker, og til hans eller hennes handlinger. NAV-skandalen har pågått i så mange år, og involverer flere regjeringer og en rekke personer. Det er også derfor jeg ikke har med Kings Bay-skandalen i 1963, for eksempel, sier Hammerstad.

Heller ikke tidligere LO-leder Gerd-Liv Vallas fall i 2007 er med i boka «Politiske skandaler. Sex, korrupsjon og maktkamp».

– Hun var LO-leder, og ikke representant for et politisk parti, noe som er ett av kriteriene mine, sier Hammerstad.

Stor sprengkraft

Den eldste skandalen Hammerstad dermed har med, er Per Bortens (Sp) lekkasjesak i 1971, som førte til hans fall som statsminister. Han peker også på at det først er på 1980-tallet de politiske skandalene begynte å bre om seg, trolig med en mer personfokusert og tabloidisert presse som «hjelper».

Av de 41 skandalene er altså Frp på topp, med 12 skandaler. Av de 12 har Frp også flest av det Hammerstad kaller «privatlivsskandaler» (6), der han regner Terje Søviknes-saken i 2001 som den første. Riktignok følger både Ap og Høyre tett på med 11 skandaler hver, ifølge Hammerstad, men han syns likevel Frps tall er «oppsiktsvekkende»:

– Det er fordi særlig regjeringsmakt gjør et parti mer eksponert for maktkamper og politiske skandaler. Både Ap og Høyre er gamle styringspartier som har hatt regjeringsmakt i årtier etter krigen, mens Frp bare har sittet i regjering i seks-sju år, sier Hammerstad, som legger til at han tror grunnen til de mange Frp-skandalene er at partiet har hatt spesielt mange interne maktkamper. Han tror også Frp trekker til seg en spesiell type mennesker.

– Frp har aldri frontet seg selv som et moralparti, som KrF. De trekker ikke til seg personer som har moral som sin viktigste verdi i politikken, mener Hammerstad, som i boka også nevner Frps forkjærlighet for folk som «snakker rett fra levra». Statsråd Sylvi Listhaug fikk for eksempel lite pepper internt etter sin berømte Facebook-post som førte til hennes fall: «Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.»

– Sier du nå at Frp-ere er mer umoralske enn andre politikere?

– Man skal være forsiktig med å klistre merkelapper på folk. Men det ser ut til at Frp er et parti som framstår mindre moralsk enn andre partier, mener Hammerstad.

Saken fortsetter under bildet.

Sylvi Listhaug på vei til pressekonferanse om morgenen 20. mars 2018, for å annonsere sin avgang, med sin daværende politiske rådgiver Espen Teigen i hælene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Gjorde comeback

«Listhaug-skandalen er på mange måter gullstandarden når det kommer til moderne politiske skandaler i Norge», skriver Hammerstad i boka, målt i antall medieoppslag per dag, interessen i utenlandske medier, og i potensiell politisk sprengkraft. (Om man ser bort fra Bortens lekkasjesak).

Til gjengjeld kan Hammerstad slå fast at Sylvi Listhaug er den eneste av de i alt 12 skandalerammede kvinnelige politikerne i boka som har greid å gjøre comeback etter skandalen, skriver Hammerstad, som refererer til at statsminister Erna Solberg i mai 2019 hentet Listhaug inn igjen som folkehelseminister, før hun før jul i fjor ble ny oljeminister.

