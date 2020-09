Ny biografi: Kong Olav – «en fremmed, en innvandrer»

«Her er fortellingen om en fremmed, en innvandrer», heter det i forlaget Cappelen Damms presentasjon av «Olav V: «Den fremmede. 1903-1940». Dette er første bind av den nye biografien om kong Olav, skrevet av litteraturprofessor Tore Rem. Boka har nå fått utgivelsesdato 18. september.

Den første delen av biografien legger vekt på kong Olavs britiske familiebakgrunn, og hvordan han måtte tilpasse seg det norske samfunnet, og «bli norskere enn de norske», som det heter i presentasjonen av boka.

Fra Norfolk til Norge

Kong Olav ble født i Storbritannia i 1903, på moren Mauds eiendom i Norfolk, og ble døpt Alexander Edward Christian Frederik. I 1905 ble faren, prins Carl av Danmark, valgt til konge av Norge, og tok kongenavnet Haakon, mens sønnen ble kronprins med navnet Olav.

Fra 1924 studerte kong Olav i Oxford og knyttet nærmere kontakt med sin britiske familie.

Første del av biografien strekker seg fram til krigsutbruddet, og vil også ta for seg den daværende kronprins Olavs forhold til den framvoksende norske arbeiderbevegelsen.

«Kong Olav Vs liv inneholder et fascinerende spenn av tider og begivenheter. Denne boken omhandler ankomsten til Norge og oppveksten som enebarn på Slottet i Kristiania. Den går tett på både den nølende dyslektikeren og den uvørne idrettsmannen. Videre tar den for seg kronprinsens studietid i Oxford og det militære, og hvordan han går inn i sin offentlige gjerning, gifter seg med kronprinsesse Märtha, stifter familie og opplever opptakten til en ny verdenskrig» skriver Cappelen Damm i presentasjonen av det første bindet.

Tore Rem ønsker ikke å kommentere innholdet i biografien før utgivelsesdato.

Litteraturprofessor Tore Rem. Foto: UiO

– Jeg gleder meg også til å få fram noe av den fremmedheten som preger første del av livet, sa Tore Rem til Aftenposten i 2014, da han startet arbeidet med biografien.

Tor Bomann-Larsen fullførte i fjor sin åttebinds biografi om Kong Haakon og Dronning Maud, det mest omfattende biografiske verk i norsk litteratur. Cappelen Damm fulgte opp Kong Haakon-biografien ved å gi Tore Rem oppdraget med å skrive biografien om kong Olav V.

– Det er skrevet en rekke portrettbøker om Kong Olav, men ingen seriøs biografi, sa Tore Rem til Aftenposten i 2014.

Dette er en uautorisert biografi, men Rem har hatt tilgang til slottets arkiver under arbeidet med biografien, og fått tilgang til en mengde brev og dokumenter.

Kapittel-festivalen

18. september er Tore Rem på Kapittel-festivalen i Stavanger for å presentere kongebiografien.

Tore Rem er professor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo, og ble i fjor tilsatt som direktør for et stort fellesnordisk forskningsprosjekt ved UiO om Norden og den nordiske samfunnsmodellen. Han utga tidligere i år boka «På æren løs: Krigen, litteraturen og æresretten» sammen med Espen Søbye og Kjartan Fløgstad, som førte til stor debatt. I 2014 utga han «Reisen til Hitler», om Knut Hamsuns forhold til nazismen.

I 2009–2010 ga han ut sin omfattende og omdiskuterte tobinds biografi over Jens Bjørneboe.

16. september holder Tore Rem åpningsforedraget på Kapittel-festivalen i Stavanger, «Avtrykket etter Jens Bjørneboe», hvor han vil fortelle om Bjørneboe og biografien, som i høst er kommet i en ny revidert ettbindsutgave i anledning 100 årsjubileet for Bjørneboe.

