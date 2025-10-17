– Å dette var så trist å høre. Vidar var så levende, ingen kan ta akkurat hans plass, sier hans makker i «Da Capo» Gunvor Hals til NTB.

NRK-veteranen ble 85 år gammel. Vidar Lønn-Arnesen kom fra Lardal i Vestfold og vokste opp i Horten og var tilknyttet NRK helt fra 1962 og fram til 2010.

– Det er med stor sorg vi må meddele at vår kjære, elskede pappa og ektemann brått forlot oss i dag etter kort tids sykeleie, skriver familien i en melding til NTB fredag.

Gunvor Hals' første møte med den etter hvert svært kjente radio- og TV-mannen var som lytter på 1960-tallet.

– Vidar var en revolusjon for oss unge! Vi kom sammen og hørte på programmene hans. Vi tok dem opp på bånd og hørte på dem i de to ukene før neste «Ti i skuddet». Nå vet jeg også at det var en bragd å få gjennomslag for en så kulturelt syndig musikk som pop og rock i NRK på den tida. Men han vant fram med den entusiasmen som kjennetegnet hele hans liv, sier Hals.

Da hele Norges matmor Ingrid Espelid Hovig fylte 80 år i 2004, var Vidar Lønn-Arnesen innkalt som underholder. FOTO: Tor Richardsen / NTB

Trakk unge radiolyttere

Han startet og ledet «Ti i skuddet» fra 1965. Konseptet var helt nytt – og det var for de unge. To juryer med 100 ungdommer i hver trykket på mentometerknapper for å stemme fram de beste låtene.

Med ørene klistret til radioen satt unge lyttere klare med fingeren på opptaksknappen på kassettspilleren når programmet gikk på lufta. Plater var dyrt, mens en mye rimeligere tom kassett rommet mange hitlåter. Men det gjaldt å trykke stopp før mentometerlyden kom på slutten av hver låt.

Programmet gikk helt fram til 2007, lenge etter kassettalderen, og Lønn-Arnesen var programleder fram til 1990.

– Vidar var en av de første og sterkeste forkjempere for populærmusikk i NRK. Helt fra han begynte på midten av 60-tallet og gjennom 70-tallet, var han en sterk stemme for ung musikk. Dette høres rart ut i dag – med pop og rock døgnet rundt, men på den tiden var det et trangt nåløye i NRK, sier underholdningsredaktør Charlo Halvorsen, som selv har vært i NRK i mange år.

Han mener Vidar Lønn-Arnesen åpnet NRK for en ny generasjon i en tid hvor ung kultur ikke var prioritert i norsk radio.

MGP-entusiast

Han ble også kjent på TV og ledet flere MGP-finaler.

På 1990-tallet gjorde han suksess som programleder i «Da Capo!» sammen med Gunvor Hals og kapellmester Per Husby. I 2010 gikk han av med pensjon i NRK, men han kom tilbake på lufta på kanalen Radio Vinyl i 2018. Han var da på plass som programleder etter flere års radiotaushet med godlåter fra 50-, 60- og 70-tallet i programmet «Hitparaden».

Der gjenopplivet han også «Ti i skuddet» – med samme gjester og spillelister.

– Dette skal bli så originalt som mulig, uten mentometerknappen, og jeg håper det skaper de beste minner og den samme begeistring hos dagens lyttere, sa Lønn-Arnesen den gang til NTB.

Kona i studio

Han hadde dessuten samme radiomakker i studio: Kona Tove, som han møtte da han begynte i NRK.

– Jeg forelsket meg fra første øyeblikk da jeg møtte Tove i Det hvite hus på Marienlyst i Oslo. Så ble hun senere engasjert som sekretær for «Ti i skuddet,» og vi ble forlovet i september 1966, fortalte radioveteranen.

Som artist ga han ut ti plater mellom 1974 og 1999. I 2006 fikk han hedersprisen i Prix Radio, og i 2010 fikk han Kongens fortjenstmedalje for rollen i norsk kulturliv.