NRKs «22.juli»-serie nominert til nordisk manuspris

NRKs «22. juli» er en av de fem nominerte til årets manuspris for beste nordiske dramaserie, som deles ut av Nordisk Film & TV Fond under Gøteborg filmfestival i januar.

NRKs dramaserie om 22. juli-terroren er laget av serieskaperne Pål Sletaune og Sara Johnsen, der Sletaune har hovedansvar for regi og Johnsen har hovedansvar for manus.

Serieskaperne bak «22. juli» Sara Johnsen og Pål Sletaune. Foto: NRK

– Med Nordisk Film & TV Fonds pris vil fondet hedre manuskunsten, utgangspunktet for bra drama, også nordisk kvalitetsdrama, som fondet har støttet i 30 år. Årets fem nominerte serier utmerkes alle av førsteklasses historiefortelling, fastslår fondets leder Liselott Forsman i en pressemelding. Fire av de fem nominerte er serier som har premiere i januar/februar. Prisen er på 200.000 kroner og deles ut under det nordiske tv-seminaret på Gøteborg Film Festival (24. januar - 3. februar).

NRK-dramaet tar for seg terrorangrepet 22. juli 2011 og ettervirkningene på de som blir involvert gjennom sine yrker, bl.a politi, lege, journalist og lærer. «Med fiktive karakterer, men basert på grundig forskning, er det en fortelling om systemene som former våre daglige liv, og hvem vi er når tragedien skjer», skriver Gøteborg filmfestival om serien.

– Det er vanskelig å finne ord for så store og vanskelige hendelser. De må vi behandle i kulturen, prøve å forstå dem, og gjøre alt for at de ikke skal skje igjen. Det er vår motivasjon for å lage serien. Jeg håper at vi skal bli berørt, engasjert og få en større forståelse av hva som skjedde 22. juli med denne serien, sa Sara Johnsen ved en presentasjon av «22. juli» på Seriedagene i Oslo i høst.

«22. juli» er på seks episoder a 50 minutter, og de to første episodene vises 5. januar.

Også nominert til manusprisen er den kommende danske serien «Når støvet har lagt sig», om terror og ekstremisme, der Iram Haq er en av episoderegissørene.

De fem nominerte er:

«22. juli» Norge/NRK, manus: Sara Johnsen (premiere 5/1)

«Kalifat» Sverige/SVT, manus: Wilhelm Behrman/Niklas Rockström (premiere 12/1)

«Pabblahelgar» Island/ZikZak/RUV, manus: Nanna Kristín Magnúsdóttir

«Paratiisi» Finland/MRP/YLE, manus: Matti Laine (premiere 9. februar)

«Når støvet har lagt sig» Danmark/DR, manus: Dorthe Høgh/Ida Maria Rydén (premiere 12. februar)