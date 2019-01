NRK skeptisk til eget kor

«Å ansette egne korister vil bryte med NRKs grunnleggende tilnærming til hvordan vi sikrer bredde og mangfold i innholdstilbudet».

Dette er en av flere kritiske innvendinger fra NRK i svaret til Kulturdepartementet, som nå utreder forslaget om et profesjonelt kringkastingskor.

Det var KrF som fikk inn i budsjettavtalen for 2019 å utrede et eget NRK-kor, etter modell fra Kringkastingsorkesteret. Et NRK-kor vil koste nærmere 200 millioner i året, anslo KrFs Geir Jørgen Bekkevold fra Stortingets kulturkomité, da budsjettavtalen ble vedtatt i slutten av november. Det var VG som først skrev om saken.

NRK-ledelsen var tilbakeholdne med kommentarer da forslaget ble kjent. Men i brevet er konklusjonene klare: NRK advarer mot konsekvensene for det øvrige musikklivet ved et internt NRK-kor.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): For NRK-kor. Foto: Jens Marius Sæther

Fortrenger andre

«Vi mener det er bedre for det frie kulturlivet i Norge at NRK støtter og stimulerer uavhengige utøvere og artister, enn satser på et begrenset antall egne ansatte» skriver NRKs opp om nevnte mål», skriver NRKs juridiske direktør Olav Nyhus i brevet.

Til Dagsavisen utdyper Nyhus:

– Vi mener det er en fordel for norsk musikkliv at vi bruker mangfoldet av norske kor for å dekke kormusikk i vårt innholdstilbud. Etablerer vi et eget kor som en intern ressurs NRK må benytte, vil det raskt kunne fortrenge andre dyktige kor, sier Nyhus.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) deler NRKs skepsis til et eget kringkastingskor:

– NRK har mange gode argumenter for at vi ikke skal gjøre dette. Vi har allerede mange gode kor i Norge i dag, og det veier spesielt tungt for oss at etablering av enda et kor ville ført til mindre bruk av disse, svarer statsråd Trine Skei Grande gjennom kommunikasjonsenheten i Kulturdepartementet.

KORK

«NRK har store ambisjoner for formidling av bredden i norsk musikkliv, og det nye kravet om 40 prosent norsk musikk vil vi oppfylle med klar margin. Vi mener imidlertid at tanken om å opprette et eget kor, vanskelig kan sies å støtte opp om nevnte mål», skriver NRKs juridiske direktør i brevet til Kulturdepartementet. Her stiller NRK også spørsmål ved om det er riktig å innføre særskilte krav knyttet til kor fremfor andre uttrykksformer og musikktyper.

Selv om Kringkastingsorkesteret har vært vellykket, «bør det ikke lede til noen slutning om at etablering av et eget kor vil være tilsvarende vellykket verken for publikum eller for NRK», skriver NRK-direktøren. Han viser også til at NRK de siste fem årene har redusert bemanningen med over 400 faste årsverk for å redusere kostnader og effektivisere organisasjonen. Innenfor drama-området engasjerer NRK i større grad eksterne krefter for å sikre kvalitet, bredde og variasjon. «Å ansette egne artister og utøvere vil være i strid med denne målsettingen», mener NRK.

NRK påpeker at Kringkastingsorkesteret i 2018 har samarbeidet med seks forskjellige kor i til sammen ti konserter, inkludert Sølvguttene og Operakoret, spilt inn plate med Det Norske Solistkor og gjort fire utsolgte julekonserter med Oslo domkor. NRK har involvert kor i en rekke store produksjoner som «Hele Norge i operaen» og «Grieg minutt for minutt» det siste året.

Kostnader

– Vi har ikke gått inn på finansiering eller kostnader i denne omgang. Det får vi eventuelt drøfte i neste runde dersom departementet ønsker at vi skal gå videre med å se på dette. Vi har redegjort for kortilbudet vårt, og reist noen prinsipielle problemstillinger ved konsekvensene av å opprette et eget NRK-kor, understreker Nyhus.

– Jeg hadde ventet at NRK skulle være mer åpne, og se mulighetene istedenfor begrensningene i forslaget om et kringkastingskor, kommenterer Geir Jørgen Bekkevold til Dagsavisen.

– Kringkastingsorkesteret har vært en stor suksess, og vi mener tiden er inne for at NRK tar ansvar for et profesjonelt kor på høyeste nivå. En base på 20 sangere vil være naturlig. Et slikt kor vil kunne samarbeide med andre profesjonelle miljøer, og styrke det profesjonelle kormiljøet i Norge.

– Skal man følge argumentasjonen NRK bruker her, ville hele Kringkastingsorkesteret stå i fare. Jeg minner om at det var en kulturminister fra KrF som i 2005 fikk sikret Kringkastingsorkesteret gjennom NRK-vedtektene, sier Bekkevold.

Han har tidligere antydet at et NRK-kor kan finansieres over lisensen.

– Det økonomiske ved et slikt kor vil være en del av utredningen som Kulturdepartementet nå gjennomfører. Jeg håper utredning en er klar i løpet av første halvår, sier Bekkevold.

Korforbundet: Uenig med NRK

Norges Korforbund stiller seg spørrende til NRKs bekymringer for kor-Norge ved et eventuelt eget NRK-kor.

– Et spennende initiativ, synes korforbundets generalsekretær Åsmund Mæhle om forslaget om kringkastingskor.

– Jeg er ikke enig med NRK i at dette vil fortrenge andre kor. Resten av kor-Norge vil ikke lide av det. Tvert imot vil kor-Norge ha glede av et nytt profesjonelt kor. Det vil kunne styrke fagmiljøet, gi tilgang på flere instruktører, og kanskje gjøre at vi omsider får igang utdanning av ensemblesangere i Norge. Vi utdanner bare solistsangere i Norge, mens arbeidsplassene ligger innenfor kor, sier Mæhle.

Korforbundet organiserer over 30.000 kormedlemmer fordelt på over 1000 kor. Korforbundet samarbeider nå med NRK om å sende et kor til den internasjonale satsingen «Eurovision Choir 2019» i regi av den europeiske kringkastingsunionen EBU.

– Kringkastingsorkesteret har funnet sin plass som hele Norges orkester. Vi trenger også et kor som fungerer slik KORK gjør, mener Mæhle.

