– Et morsomt og hyggelig forslag, kommenterer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, til idéen om en plass oppkalt etter radiolegenden Harald Are Lund (1946-2020).

NRK P13-programlederne Jørgen Nordeng og Martin Ahzami Raknerud har tatt til orde for å hedre Harald Are Lund med sin egen plass når NRK skal flytte.

Forslaget kom de med i sitt NRK P13-program «Superstars» fredag kveld.

– Harald Are Lund var så viktig. Han fortjener at NRK oppkaller en plass etter ham, sa Jørgen «Joddski» Nordeng til Dagsavisen.

– Harald Are Lunds plass bør ligge ved hovedinngangen til det nye NRK-bygget, for å minne NRK om sitt allmennkringkasteroppdrag, sa «Don Martin» Azahmi Raknerud til Dagsavisen.

Ærespris

Harald Are Lund var ansatt i NRK gjennom over 50 år og hadde stor innflytelse på flere generasjoner norske radiolyttere med sine musikksendinger. Han gikk av med pensjon i 2016, ved fylte 70 år. I 2017 ble han den første som ble tildelt Rockheims ærespris.

Harald Are Lund døde 4. september, etter noen tids sykdom. Han bisettes fra Vallset kirke fredag denne uka.

«En av norsk radios største legender» skrev Dagsavisens anmelder Geir Rakvaag i sitt minneord.

Initiativet til «Harald Are Lunds plass» var inspirert av forslaget om Anne Grete Preus’ gate, som i fjor ble vedtatt opprettet på den nye bebyggelsen på Filipstad, i bydel Frogner.

– Harald Are Lunds plass er et morsomt forslag som vi tar med oss videre. Men det er nok ikke NRK som gir gater og plasser navn, kommenterer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, og understreker:

– Det er uansett viktig å bestemme hvor vi skal først.

Tidligere i år solgte NRK kringkastingshuset på Marienlyst. Nå er NRK på utkikk etter tomt for nytt hovedkvarter, og Økern og Tøyen i Oslo er blant de omtalte alternativene.

Det er bydelsutvalgene i Oslo som tildeler nye gatenavn.

- Spennende

– NRK-historien er full av store personligheter og fantastiske formidlere. Harald Are Lund er en av dem, kommenterer radiosjef i NRK Cathinka Rondan.

– Jeg har dessverre ikke myndighet til å bestemme verken hvor det nye hovedkontoret skal ligge og hva ting skal hete der, men synes Jørgens og Don Martins tanke om å bygge bro mellom fortid og framtid er spennende. Det kommer garantert til å være sterke meninger om hvordan vi kan gjøre det, når vi etter hvert skal flytte inn i et nytt hovedkontor. Jeg tar mer enn gjerne med meg dette forslaget inn i det, fastslår radiosjefen.

HARALD ARE LUND (1946-2020)

* Programleder og plateprodusent. Ansatt i NRK Radio siden 1967.

* Fikk sitt første egne radioprogram i 1968, «Platespiller'n»

* Var blant de første som var med over til de nye radiokanalene P2 (1984), P3 (1993) og NRK P13 (2014)

* Kjent for sin uanstrengte sjangermiks med plass til alt fra frijazz, eksperimentell elektronika og støy til psykedelika, punk og prog.

* Fram til 1980-tallet produserte han plater for en rekke norske artister, bl.a Junipher Greene, Vømmøl Spelemannslag og Can Can

* Gikk av med pensjon ved fylte 70 år i 2016.

* I 2017 ble han den første som ble tildelt Rockheims ærespris.

* Døde 4. september i år

Harald Are Lund, her i 1985. Foto: NTB