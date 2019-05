NRK på fem minutter med NRK

Men faktisk er NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen en av de privilegerte i dagens åpne høring om mediemeldingen i Stortinget, der han sammen med stabsleder Hege Duckert og juridisk direktør Olav Nyhus har fått tildelt de fem minuttene fra klokken 10.44 til 10.49. Landslaget for lokalaviser har til sammenligning bare fått tre minutter. Det samme har Schibsted og Nationen. For når nærmest et samlet Medie-Norge skal komme med innspill til den stortingskomiteen som skal behandle den viktige mediemeldingen, blir det smått med tid på hver.

Vil si sitt

Dit skal for eksempel Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Sàlas, den samiske forlegger- og avisforeningen. Dit skal Vårt Land og dit skal Noregs Mållag. Alle vil de si sitt før Stortinget etter planen skal behandle mediemeldingen 11. juni. Men kringkastingssjefen er ikke så redd for at han ikke rekker å si noe av betydning på de fem tilmålte minuttene.

– Nei, det bør jeg klare, sier Eriksen til Dagsavisen.

– Vært bekymret

Sett fra sitt ståsted som kringkastingssjef er Eriksen i hovedsak fornøyd med kulturminister Trine Skei Grande og regjeringens mediemelding.

– Vi har fått en mediemelding som rimelig godt ivaretar balansen mellom en godt finansiert allmennkringkaster og det øvrige mediemangfoldet, sier han.

– Her anerkjennes NRKs spesielle rolle som allmennkringkaster. Med effektivisering får vi omtrent de samme ressursene de neste årene som vi har hatt til nå, mener Eriksen.

– Vi har jo vært bekymret ved tanken på at NRKs skal finansieres over statsbudsjettet, nå som lisensen faller bort. I høringen kommer jeg nok til å si at jeg med dette som bakgrunn er opptatt av iverksette tiltak for å sikre NRKs redaksjonelle uavhengighet. Dette er helt fundamentalt for at publikum skal ha tillit til oss og for at NRK skal kunne virke. Dette åpner jo mediemeldingen for at man kan diskutere, sier Eriksen.

– Et naturlig tiltak for å sikre redaksjonell uavhengighet kan være en lov, eller at man gjør noe med forholdet mellom eierskap og generalforsamling. I Sverige har de en egen stiftelse som generalforsamling, ikke statsråden, sier Eriksen, og viser til at det er kulturminister Trine Skei Grande som er NRKs generalforsamling nå. På slutten sine fem minutter kommer Eriksen til å snakke om de 100 NRK-ansatte som kommer til å miste jobben når lisensavdelingen i Mo i Rana legges ned, og om behovet for å sikre dem nye arbeidsplasser.

– Dette er den triste siden ved dette, sier Eriksen.

