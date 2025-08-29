– Norsk mote har fått bedre selvtillit

Fra visningen til Cohmé Atelier under Oslo Runway 2025, som gikk av stabelen denne uka. Foto: Stephanie Sikkes

Nærmere 60 designere og merker sto på visningsprogrammet denne uka da Oslo Runway gikk av stabelen for tiende gang. Lenge ble det spekulert i om det var noen vits i å ha en egen moteuke i Oslo, når det var lettere å nå ut til potensielle innkjøpere og presse i København. Oppslutningen i Oslo tyder på at mange ser verdien i å vise lokalt.

– I byer som København, Paris og Milano møter merkevarene både norske og internasjonale innkjøpere, og Københavns motemesser er viktige arenaer for norske merker. Men som en visningsarena, for å profilere norsk design, så opplever jeg at Oslo Runway har blitt helt unik, sier Oslo Runways CEO, Elin Carlsen til Dagsavisen.