– Norsk mote har fått bedre selvtillit

Moteuka Oslo Runway viser at norsk design og mote kan konkurrere internasjonalt.

Fra visningen til Cohmé Atelier under Oslo Runway 2025, som gikk av stabelen denne uka.

Nærmere 60 designere og merker sto på visningsprogrammet denne uka da Oslo Runway gikk av stabelen for tiende gang. Lenge ble det spekulert i om det var noen vits i å ha en egen moteuke i Oslo, når det var lettere å nå ut til potensielle innkjøpere og presse i København. Oppslutningen i Oslo tyder på at mange ser verdien i å vise lokalt. 

– I byer som København, Paris og Milano møter merkevarene både norske og internasjonale innkjøpere, og Københavns motemesser er viktige arenaer for norske merker. Men som en visningsarena, for å profilere norsk design, så opplever jeg at Oslo Runway har blitt helt unik, sier Oslo Runways CEO, Elin Carlsen til Dagsavisen.

