Strømmetjenesten til Disney har inngått avtale om eksklusiv strømmepremiere på 90 kommende nordiske filmer. Richard Drew / AP / NTB

Totalt omfatter avtalen rundt 90 norske, danske, svenske og finske spillefilmer, som blir å se kun på Disneys strømmetjeneste etter at de har hatt kinopremiere og vært tilgjengelige for digitalt kjøp/leie.

Blant titlene som blir tilgjengelige hos Disney+ er den kommende norske filmen «Drapet på Benjamin Hermansen», regissert av Ingvild Søderlind. Også danske «Klassefesten 4» og svenske «Grannfejden», med blant andre Robert Gustafsson og Tuva Novotny, omfattes av avtalen.

– Lokalt viktig

Filmene vil være tilgjengelige for alle Disney+-kunder i hele Norden som en del av abonnementet, ifølge pressemeldingen.

Annonse

– Vi vet hvor viktig lokalt innhold er for seerne våre, sier Hans van Rijn, administrerende direktør i The Walt Disney Company Nordic & Baltic. Han tror de nordiske filmene blir et sterkt tilskudd til filmer og serier fra Disneys internasjonale studioer.

Kinoer og strømmetjenesteavtaler er de to viktigste inntektskildene for en film, opplyser Kenneth Wiberg, SVP i Nordisk Film Distribution. Han beskriver Nordisk Film som den markedsledende distributøren av lokale filmer i Norden.

Sju måneder etter

– Denne flerårige avtalen gir oss trygghet for å kunne være med på utviklingen av nye filmer på et tidlig stadium, og hjelper oss å fortsette å investere sterkt i norske filmer og norske filmtalenter, sier Wiberg. Han understreker at avtalen «fullt ut» støtter at de kommende norske filmene først skal være tilgjengelige for publikum på det store lerretet på kino.

Annonse

De vil være tilgjengelige på Disney+ først sju måneder etter kinopremieren.

– Med en sterk norsk og nordisk tilstedeværelse på Disney+ vil det norske publikum få enda større eksponering for lokale filmer, og kunne oppdage filmer fra andre nordiske land, sier Wiberg.

(NTB)