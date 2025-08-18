Nominert til Nordisk råds filmpris: – Føles stadig viktigere å styrke nordisk samhørighet

Filmskaperen Dag Johan Haugerud er nominert til Nordisk Råds filmpris for fjerde gang – og kan bli historisk om han vinner. Soeren Stache/dpa/AP / NTB

Dette er Haugeruds fjerde nominasjon til Nordisk Råds filmpris. Første gang var i 2012 med «Som du ser meg». Siden har han vunnet den gjeve, nordiske prisen to ganger: For «Barn» i 2020 og for «Sex» – som var første film ut i trilogien der «Drømmer» er den midterste – i 2024.

Gjentar han vinnerbragden med «Drømmer», kan han altså bli den første filmskaperen som vinner prisen for tredje gang.

– Det er en stor ære å være nominert til Nordisk Råds Filmpris. Det er en pris som utgår fra en idé om nordisk samhørighet og samarbeid, noe det føles stadig viktigere å styrke, sier Haugerud i en kommentar.

I februar vant han Gullbjørnen i Berlin for samme film.

Nordisk Råds filmpris – på 300.000 danske kroner – deles likt mellom filmens manusforfatter, regissør og produsent. Haugerud står også for manus. Hans mednominerte er derfor produsentene Yngve Sæther, som med dette høster sin sjette nominasjon, og Hege Hauff Hvattum i Motlys.

– Det er veldig stas å være Norges kandidat til Nordisk Råds Filmpris. Vi håper det kan føre til at et stadig større nordisk publikum vil få øynene opp for Dag Johans unike og empatiske univers, sier de to produsentene.

– Finstemt

Nasjonale juryer plukker ut sine respektive kandidater. Den norske juryen kaller «Drømmer» for «et finstemt verk som både er sanselig, taktilt og tankevekkende». Handlingen er tilsynelatende enkel: Den unge jenta Johanne forelsker seg intenst i læreren Johanna.

– Gjennom et velskrevet manus med intrikat bruk av fortellerperspektiv leker filmskaper Dag Johan Haugerud både med filmmediet, tanker og følelser på måter som gjør at filmen fortsetter å vokse lenge etter at den er ferdig, lyder det videre fra juryen.

Også fotograf Cecilie Semec og filmkomponist Anna Nguyen Berg trekkes fram, i likhet med skuespillerne – særlig unge Ella Øverbye i hennes første hovedrolle.

«Drømmer» av Dag Johan Haugerud er nominert til Nordisk Råds filmpris. Ella Øverbye og Selome Emnetu i en scene fra filmen. Motlys / Arthaus / NTB

Skeiv lengsel

Juryen trekker også fram at filmens humanisme og forståelse for skeiv lengsel og seksualitet gjør «Drømmer» både kjærkommen og betydningsfull i dagens politiske offentlighet.

Vinneren av Nordisk Råds filmpris kunngjøres 21. oktober. Prisen ble etablert i 2002, og formålet er å styrke det nordiske kulturfellesskapet og utvikle Norden som et kulturelt hjemmemarked.

Lørdag vant «Drømmer» Amanda-pris i kategorien beste klipp, etter å ha vært nominert til sju priser. Trilogien «Sex Drømmer Kjærlighet», som den er en del av, er solgt til over 50 land verden over.

