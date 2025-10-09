Nobelprisen til László Krasznahorkai fra Ungarn
Den 71 år gamle ungarske forfatteren fikk Nobelprisen i litteratur 2025 for «sitt visjonære og kraftfulle forfatterskap som midt i undergangens fase opprettholder troen på kunstens muligheter».
Laszlo Krasznahorkai har vunnet priser før. Her da han fikk den internasjonale Bookerprisen i 2015.
Foto: Matt Dunham / AP / NTB
Bøker
Årets Nobelpris i litteratur gikk til den ungarske forfatteren László Krasznahorkai, født 1954.
Han regnes som en krevende og «vanskelig», postmoderne forfatter, med en særegen litterær stil.
Krasznahorkais gjennombrudd kom med romanen «Satantango», som har handling lagt til et kollektivbruk. For den mottok han den internasjonale Bookerprisen.