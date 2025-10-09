Nobelprisen til László Krasznahorkai fra Ungarn

Laszlo Krasznahorkai har vunnet priser før. Her da han fikk den internasjonale Bookerprisen i 2015. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Årets Nobelpris i litteratur gikk til den ungarske forfatteren László Krasznahorkai, født 1954.

Han regnes som en krevende og «vanskelig», postmoderne forfatter, med en særegen litterær stil.

Krasznahorkais gjennombrudd kom med romanen «Satantango», som har handling lagt til et kollektivbruk. For den mottok han den internasjonale Bookerprisen.