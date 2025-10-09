Nobelprisen i litteratur til «mørk og tung» ungarer med «beisk humor»

Den ungarske forfatteren Laszlo Krasznahorkai er årets mottaker av Nobelprisen i litteratur. Her er han fotografert i 2019. Foto: Leo Neumayr / APA / AFP) / Austria OUT

Nobelprisen i litteratur for 2025 gikk til den 71 år gamle ungarske forfatteren László Krasznahorkai, for hans «visjonære og kraftfulle forfatterskap, som midt i undergangen opprettholder troen på kunstens muligheter».

Tildelingen er ikke spesielt overraskende. Tross kritiske røster som mener juryen burde se forbi Europa, har Det svenske akademiet gitt europeere halvparten av prisene de siste ti årene: norske Jon Fosse i 2023, franske Annie Ernaux i 2022, østerrikske Peter Handke i 2019, polske Olga Tokarczuk i 2018 og britiske Kazuo Ishiguro i 2017.

Ungarske Krasznahorkai er en dessuten en forfatter av den typen akademiet ser ut til å like ekstra godt: «En stor episk forfatter i den sentraleuropeiske tradisjonen som strekker seg fra Kafka til Thomas Bernhard, og som kjennetegnes av absurdisme og grotesk overflod», oppsummerer Anders Olsson, nobelkomiteens leder.